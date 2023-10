Feldkirchen II siegt souverän mit 4:1 gegen die Liebenau Reserve

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:35

Die Zweitvertretung von SV Feldkirchen setzte sich standesgemäß gegen die Reserve von SV Union Liebenau mit 4:1 durch. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. In diesem unterhaltsamen Fußballspiel gaben die Gastgeber aus Feldkirchen von Beginn an den Ton an und setzten sich schließlich mit 4:1 durch.

Erstes Tor kurz nach dem Anpfiff und zur Pause stand es 3:1

Das Spiel begann mit Action auf dem Platz und es dauerte nicht lange, bis die Heimmannschaft in der 3. Minute die Führung durch Raphael Koval übernahm. Ein frühes Tor, das gleich für den Weg dieses Spiels richtungsweisend war.

Bereits in der 5. Minute musste Liebenau II den ersten Wechsel vornehmen, nachdem Luca Koller verletzt ausschied. Die ersten Minuten waren geprägt von Ballverlusten seitens der Gäste, die von Feldkirchen effizient ausgenutzt wurden.

In der Anfangsphase erlaubt sich der Gast mehrere Ballverluste im Spielaufbau die jedesmal gefährlich wurden. Keino Halcher, Ticker-Reporter

In der 10. Minute erhöhte Feldkirchen II auf 2:0, nachdem ein Freistoß von Nico Kiss eigentlich zu unplatziert schien, aber dennoch im Tor landete. Die Gästetormann hatte Schwierigkeiten, den Schuss zu parieren.

In der 19. Minute gab es einen weiteren gefährlichen Freistoß für Feldkirchen von derselben Position wie zuvor. Diesmal traf der Schuss die linke Latte, und Liebenau II entging nur knapp einem weiteren Treffer.

Das Spiel verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, und es schien, als ob beide Teams Schwierigkeiten hätten, klare Torchancen herauszuspielen.

Die Gäste aus Liebenau kamen in der 32. Minute zurück ins Spiel, als Kapitän Lorenz Huber nach einem schönen Pass den Anschlusstreffer erzielte. Doch nur zwei Minuten später sah ein Spieler von Liebenau II Gelb für ein Foul im Strafraum und erneut Kiss nutzte den Elfmeter eiskalt zum 3:1.

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 3:1 zugunsten der Gastgeber. Liebenau II musste dringend an seinem Spiel arbeiten, um hier noch Punkte mitnehmen zu können.

Am Ende siegte die Mirtl-Truppe deutlich mit 4:1

Das Spiel wurde zunehmend körperlicher, was zu vielen Unterbrechungen führte. Liebenau II hatte in der zweiten Hälfte mehr Spielanteil als vor der Pause, konnte jedoch keine weiteren Tore erzielen.

Das spiel wird immer Körperlicher das Spiel leidet darunter! Keino Halcher, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit gelang Feldkirchen II sogar noch ein weiteres Tor, was den Endstand von 4:1 besiegelte.

Feldkirchen II zeigte sich heute in guter Form und rechtfertigte seine Favoritenrolle mit einem deutlichen Sieg. Liebenau II wird das Spiel überdenken müssen, um in der nächsten Partie erfolgreicher zu sein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Durch die drei Punkte verbesserte sich Feldkirchen II im Tableau auf die zweite Position. Die Offensivabteilung von SV Feldkirchen II funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 25-mal zu. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Feldkirchen II. Feldkirchen II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt SV Union Liebenau II den neunten Platz in der Tabelle ein. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Am kommenden Sonntag trifft SV Feldkirchen II auf SC Kalsdorf II, SVU Liebenau II spielt tags zuvor gegen SC Foitl Bau Unterpremstätten II.

Feldkirchen: Niko Hintermüller, Benjamin Gebhard Kraker, Tobias Kollar, Filip Jancevski, Philipp Fabian, Almedin Mujkanovic, Esmir Zahirovic, Albin Marco Winter, Raphael Koval, Nico Kiss (K), Patrick Kopp



Ersatzspieler: Caleb Ayomide Aribisala Ogwu, Michael Nacu, Matteo Svab, Felix Kraker, Kenan Kanuric



Trainer: Rene Mirtl

SVU Liebenau II: Joachim Trummer, Luca Michael Koller, Jochen Luca Malli, Adin Muratovic, Lorenz Huber (K), Adnan Begic, Eldin Ribo, Matthias Lueger, Philipp Glauninger, Gabriel Andic, Blerton Haziri



Ersatzspieler: Giorgi Bolotaevi, Bleon Haziri, Leart Vershevci, Vasa Milosavlevici, Armin Sarajlic



Trainer: Philip Neubauer Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – SV Union Liebenau II, 4:1 (3:1)

89 Michael Nacu 4:1

36 Nico Kiss 3:1

32 Jochen Luca Malli 2:1

10 Nico Kiss 2:0

3 Raphael Koval 1:0

