Seiersberg überrollt LUV Graz mit 14:1

Details Samstag, 07. Oktober 2023 19:31

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte Seiersberg LUV Graz mit 14:1 überrannt. SC Seiersberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Die Zuschauer sahen satte 15 Tore in den neunzig Minuten.

Hartmann, Hüttenegger und Hirschböck zerstören den Gast in der ersten Häfte

In Minute 13 trafen die Gastgeber zum ersten Mal ins Schwarze. Matthias Hartmann schoss die Kugel zum 2:0 für Seiersberg über die Linie (17.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 26. Minute mit Seiersberg einen sicheren Sieger zu haben. SC Seiersberg überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (29.). Seiersberg baute den Vorsprung in der 33. Minute auf 5:0 aus, es folgte noch das 6:0, noch einmal durch Hartmann. Die Hintermannschaft von Union LUV Graz glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand der Gast mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine.

Am Ende sah man 15 Tore und ein 14:1

Hartmann legte in der 52. Minute zum 7:0 für SC Seiersberg nach. Der achte Streich von Seiersberg war Jakob Hofer vorbehalten (60.). Maurice Moser erzielte in der 62. Minute den Ehrentreffer für LUV Graz. SC Seiersberg schraubte das Ergebnis in der 67. Minute mit dem 9:1 in die Höhe. Maximilian Steinkellner vollendete zum elften Tagestreffer in der 74. Spielminute. Hartmann gelang dann noch ein Doppelpack (79./85.), mit dem er das Ergebnis auf 13:1 hochschraubte.

Ehe der Abpfiff ertönte, war es Dominik Grasser, der das 14:1 aus Sicht von Seiersberg perfekt machte (90.). Am Ende ließ SC Seiersberg kein gutes Haar an Union LUV Graz und siegte außerordentlich hoch. Das Spiel wird den Gastgebern noch lange in Erinnerung bleiben.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Im Tableau hatte der Sieg von Seiersberg Auswirkungen - man kletterte auf den fünften Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von SC Seiersberg. Insgesamt erst neunmal gelang es dem Gegner, Seiersberg zu überlisten. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat SC Seiersberg derzeit auf dem Konto.

Wann findet Union LUV Graz die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Seiersberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit LUV Graz im Klassement weiter abrutschte. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von LUV Graz im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 42 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Mitte B.

Nach der klaren Niederlage gegen SC Seiersberg ist Union LUV Graz weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte B. LUV Graz kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Seiersberg derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Nächster Prüfstein für SC Seiersberg ist die Zweitvertretung von SV Pachern (Samstag, 17:00 Uhr). Union LUV Graz misst sich am selben Tag mit SV Tobelbad (19:30 Uhr).

Seiersberg: Patrick Glawischnig, Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Ivan Kljajic, Patrick Merkan (K), Ernest Manu, Martin Rath, Thomas Hüttenegger, Rene Hirschböck, Matthias Hartmann, Beis Parlic



Ersatzspieler: Kevin Gross, Hedin Faethe, Maximilian Steinkellner, Lukas Gruber, Roland Hofegger, Dominik Grasser



Trainer: Stefan Mokoru

LUV Graz: Patrik Simon, Meho Basic (K), Lawrence Emmanuel Alphonsus, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, Maurice Moser, David Somorai, Alexander Engelmaier, Juri Franz Heusgen, Alban Ismajli, Mario Ulz



Ersatzspieler: Amil Fajic



Trainer: Rene Gaar Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Seiersberg – Union LUV Graz, 14:1 (6:0)

90 Dominik Grasser 14:1

85 Matthias Hartmann 13:1

79 Matthias Hartmann 12:1

76 Dominik Grasser 11:1

74 Maximilian Steinkellner 10:1

67 Rene Hirschboeck 9:1

62 Maurice Moser 8:1

60 Jakob Hofer 8:0

52 Matthias Hartmann 7:0

41 Matthias Hartmann 6:0

33 Rene Hirschboeck 5:0

29 Rene Hirschboeck 4:0

26 Thomas Huettenegger 3:0

17 Matthias Hartmann 2:0

13 Thomas Huettenegger 1:0

