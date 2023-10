Feldkirchen II verliert Spitzenspiel bei Kalsdorf II

Details Montag, 09. Oktober 2023 20:01

Die Differenz von einem Treffer brachte der Reserve von SC Kalsdorf gegen die Zweitvertretung von SV Feldkirchen den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Knappe Führung zur Pause

Das 1:0 in der 31. Minute durch David Dordevic brachte Feldkirchen II mit einem Weitschuss in Führung. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.

Sergej Vucetic traf zum 1:1 per Freistoß zugunsten von Kalsdorf II (49.). In Minute 60 bejubelte das Heimteam das 2:1 durch Noah Yaya Bah - dabei gab es Unstimmigkeiten in der Abwehr der Gäste. Aber das Team von Trainer Rene Mirtl gab nicht auf und erzielte kurz vor dem Abpfiff dann tatsächlich noch den Ausgleich. Filip Jancevski ließ sich in der 89. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einem Eckball zum 2:2 für SV Feldkirchen II.

In der Nachspielzeit schockte Diego Grigoras Feldkirchen II, als er das Siegtor für die SC Kalsdorfer Reserve erzielte (94.). Letzten Endes holte Kalsdorf II gegen SV Feldkirchen II drei Zähler.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Feldkirchen II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. SC Kalsdorf II ist jetzt mit 21 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz. Feldkirchen hält bei sechs Siegen und drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Kalsdorf II ist SV Union Liebenau II (Samstag, 17:00 Uhr). Feldkirchen II misst sich am selben Tag mit FC Fernitz - Mellach (19:00 Uhr).

SC Copacabana Kalsdorf II: Markus Gosch, Roland Schadl, Maximilian Wolf (K), Samuel Rich Oteng, Rusmir Cehajic, Noah Yaya Bah, Sanel Hodzic, Manuel Pfeiler, Edon Sahiti, Joël Roger Wasser, Lukas Grabner



Ersatzspieler: Lukas Stark, Sergej Vucetic, Diego Grigoras, Isa Babujev, Nico Leon Lackner, Ensar Husovic



Trainer: Christian Kauc

Feldkirchen: Niko Hintermüller, Benjamin Gebhard Kraker, Tobias Kollar, Filip Jancevski, Philipp Fabian, David Dordevic, Albin Marco Winter, Almedin Mujkanovic, Raphael Koval, Nico Kiss (K), Patrick Kopp



Ersatzspieler: Esmir Zahirovic, Kenan Kanuric, Michael Nacu, Sebastian Matteo Weiland, Felix Kraker, Luca Moser



Trainer: Rene Mirtl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Kalsdorf II – SV Feldkirchen II, 3:2 (0:1)

94 Diego Grigoras 3:2

89 Filip Jancevski 2:2

60 Noah Yaya Bah 2:1

49 Sergej Vucetic 1:1

31 David Dordevic 0:1

