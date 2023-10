Kalsdorf II zerlegt Unterpremstätten-Reserve in alle Einzelteile

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 23:00

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von Kalsdorf und die Reserve von Unterpremstätten mit dem Endstand von 8:1. Besonders in der zweiten Halbzeit brannten die Gastgeber ein echtes Feuerwerk ab.

Zur Pause führte der Absteiger mit 3:1

Das erste Tor des Spiels ging an Kalsdorf II. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Unterpremstätten II, denn Unglücksrabe Raphael Spiegl beförderte den Ball ins eigene Netz (11.). In der 25. Minute erhöhte Rusmir Cehajic auf 2:0 für SC Kalsdorf II. Mit dem 3:0 durch Lukas Grabner schien die Partie bereits in der 28. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben.

Die Messe ist gelesen goethe, Ticker-Reporter

Christian Czerny verkürzte für den SCU II später in der 39. Minute auf 1:3. Mit der Führung für Kalsdorf II ging es in die Kabine.

Nach der Pause zerlegt die Kauc - Truppe die Gäste

Spielstark zeigte sich SC Kalsdorf II, als Bernd Uwe Horn (48.) und Roland Schadl (55.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Edon Sahiti schnürte einen Doppelpack (57./75.), sodass Kalsdorf II fortan mit 7:1 führte. Auch in der Nachspielzeit kannte SC Kalsdorf II keine Gnade. Almin Begic markierte den achten Treffer (91.). Am Ende kam Kalsdorf II gegen SC Foitl Bau Unterpremstätten II zu einem verdienten Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Offensivabteilung von SC Kalsdorf II funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 35-mal zu. Nur zweimal gab man bisher geschlagen. Kalsdorf II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Bei Unterpremstätten II präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

SC Kalsdorf II setzte sich mit diesem Sieg von Unterpremstätten II ab und belegt nun mit 27 Punkten den zweiten Rang, während der Gast weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft Kalsdorf II auf FC Fernitz - Mellach, Unterpremstätten II spielt tags zuvor gegen SV Gössendorf II.

SC Copacabana Kalsdorf II: Alexander Hofer, Roland Schadl, Maximilian Wolf (K), Ensar Husovic, Samuel Rich Oteng, Rusmir Cehajic, Sanel Hodzic, Manuel Pfeiler, Edon Sahiti, Joël Roger Wasser, Lukas Grabner



Ersatzspieler: Markus Gosch, Lukas Stark, Yannis Ei Foutati, Sergej Vucetic, Almin Begic, Isa Babujev



Trainer: Christian Kauc

SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Patrick Hurm - Raphael Spiegl, Bernd Uwe Horn, Michael Florian Schenner, Julian Mörth - Marcel Eibl, Jonathan Brosch, Felix Carstensen, Christian Czerny - Johannes Martin Inninger (K), Aleksander Domjanic



Ersatzspieler: Eray Baytekin, Julian Max Lenz, Behxhet Govori, Dominique Kratzer, Alexander Findner, David Gepp



Trainer: Michael Stenitzer Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Kalsdorf II – SC Foitl Bau Unterpremstätten II, 8:1 (3:1)

91 Almin Begic 8:1

75 Edon Sahiti 7:1

57 Edon Sahiti 6:1

55 Roland Schadl 5:1

48 Eigentor durch Bernd Uwe Horn 4:1

39 Christian Czerny 3:1

28 Lukas Grabner 3:0

25 Rusmir Cehajic 2:0

11 Eigentor durch Raphael Spiegl 1:0

