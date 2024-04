Keeper Glawischnig trifft und nebenbei gewinnt Seiersberg mit 6:2 gegen Pirka

Details Samstag, 20. April 2024 16:18

SV Pirka blieb gegen SC Seiersberg chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Seiersberg setzte sich standesgemäß gegen SV SUMA Personal Pirka durch. SC Medialine Seiersberg hatte im Herbst im Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Seiersberg lebt von der Geschlossenheit im Team - Zusammenhalt, der am Ende den Aufstieg bringen könnte

Seiersberg führt nach weniger als zwanzig Minuten mit 2:0

Die Mokoru Truppe ging als Favorit ins Spiel und übernahm auch direkt das Kommando auf dem Platz. Noch ehe der Gast so richtig im Spiel war, führte Seiersberg bereits mit 2:0.

Ein Doppelpack brachte das Heimteam in eine komfortable Position: Ivan Kljajic war gleich zweimal zur Stelle (7./19.).

Nach einem schönen Pass von Obradovac in den Rückraum trifft Klajic ins lange Eck zum 1:0 SAM, Ticker-Reporter

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Eduard-Alexandru Paulitsch zum 1:2 zugunsten von SV Pirka (40.). Es keimte kurz Hoffnung auf - aber tatsächlich nur für wenige Augenblicke. Denn noch bevor es in die Halbzeit ging, war Beis Parlic mit dem 3:1 für SC Seiersberg zur Stelle (41.). Mit dieser Führung für Seiersberg ging es in die Kabine.

Am Ende: Spiel, Satz und Sieg - 6:2 für den Gastgeber

Mit dem 4:1 durch Fabio Schönet schien die Partie bereits in der 49. Minute mit SC Medialine Seiersberg einen sicheren Sieger zu haben. Für das 2:4 von SV SUMA Personal Pirka zeichnete Dino Camdzic verantwortlich (50.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Dino Camdzic vom Tabellenletzten auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (72.). Kljajic (75.) und Patrick Glawischnig (83.) brachten SC Seiersberg mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung.

Klajic konnte nur mit einem Foul gestoppt werden den Elfmeter verwertet der Tormann Glawischnig sicher SAM, Ticker-Reporter

Letztlich feierte Seiersberg gegen SV Pirka nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SC Seiersberg machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Mit 60 geschossenen Toren gehört das Team offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mitte B. Seiersberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien rief SC Medialine Seiersberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Rückrunde verlief bisher für SV SUMA Personal Pirka bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der Gast noch kein einziges Mal. Nach der klaren Pleite gegen SC Seiersberg steht SV Pirka mit dem Rücken zur Wand. Die Defensive von SV SUMA Personal Pirka muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 57-mal war dies der Fall. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV SUMA Personal Pirka die fünfte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für Seiersberg ist die Reserve von SG Lieboch / Söding / Mooskirchen (Samstag, 14:30 Uhr). SV Pirka misst sich am selben Tag mit SV Tobelbad (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Stefan Mokoru - Trainer Seiersberg

"Das war insgesamt ein ungefährdeter Sieg, wir mussten in der Tat nicht alles geben um die drei Punkte zu holen. Mit drei Standard- Toren, zwei schön heraus gespielten Treffern und einem Geschenk des Gegners haben wir das Derby gewonnen. Und es war das fairste seit langer Zeit!"

Aufstellungen: SC Medialine Seiersberg: Patrick Glawischnig (K), Attila Jurcsak, Fabio Schönet, Delil Obradovac, Ivan Kljajic, Ernest Manu, Martin Rath, Thomas Hüttenegger, Roland Hofegger, Beis Parlic, Marcel Cepin



Ersatzspieler: Jan-Marco Karl, Hedin Faethe, Maximilian Steinkellner, Stefan Thomann, Lukas Patterer



Trainer: Stefan Mokoru

SV SUMA Personal Pirka: Jakub Ishak - Nico Galler, Ivan Stanivuk, Honer Rashid (K), Ahad Fajas - Wardi Abdi Bashir, Ahmedin Saletovic´, Eduard-Alexandru Paulitsch, Onur Gürsen, Dino Camdzic - Shkelzen Salihi



Ersatzspieler: Admir Hamzabegovic, Klaus Draskowitsch, Besmullah Erfani, Nikola Palackovic, Amir Hussain, Jasmin Amidzic



Trainer: Rene Mocnik Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Medialine Seiersberg – SV SUMA Personal Pirka, 6:2 (3:1)

83 Patrick Glawischnig 6:2

75 Ivan Kljajic 5:2

50 Dino Camdzic 4:2

49 Fabio Schönet 4:1

41 Beis Parlic 3:1

40 Eduard-Alexandru Paulitsch 2:1

19 Ivan Kljajic 2:0

7 Ivan Kljajic 1:0

