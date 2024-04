SV Gössendorf II nicht zu stoppen - Fernitz eine Nummer zu klein

Details Samstag, 20. April 2024 19:35

Die Zweitvertretung von SV Gössendorf erreichte einen 3:0-Erfolg bei FC Fernitz - Mellach. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Gössendorf II kassierte FC Fernitz-Mellach eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte SV Gössendorf II erfolgreich gestalten und mit 3:0 gewinnen können.

Wer soll diese Mannschaft aufhalten? - das schaut schon nach Aufstieg in die Gebietsliga aus!

Knappe Führung zur Pause - der Favorit war im Soll

Die junge Gastmannschaft versuchte von Beginn an in Fernitz das Spiel zu machen. Der Gastgeber setzte energisch dagegen und wehrte sich tapfer. Vor 150 Zuschauern war Lucas Radauer mit der Führung zur Stelle (13.).

Tor, Toor, Tooor für SV Gössendorf II zum 0:1

Komfortabel war die Pausenführung von SV Gössendorf II nicht, aber immerhin ging der Spitzenreiter mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Platzverweis und am Ende ein deutlicher Auswärtssieg

Zu allem Überfluss musste Julian Hiedl von Fernitz-Mellach mit Gelb-Rot vom Platz (55.). Schiedsrichter Deutsch hatte genug Fouls des Fernitzers gesehen und schickte ihn frühzeitig unter die Dusche. Nunmehr war die Mörk Truppe nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz.

In der 59. Minute brachte Jakob Velikogne das Netz für SV Gössendorf II zum Zappeln. Der Treffer vom eingewechselten Michael Scheider-Hatze in der 64. Minute schürte bei den Spielern weiterhin die Hoffnung auf den Aufstieg.

Mit dem Ende der Spielzeit strich SV Gössendorf II gegen die Heimmannschaft die volle Ausbeute ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne - die Niederlage gegen Gössendorf war jedoch deutlich. Im Angriff von FC Fernitz - Mellach herrscht Flaute. Erst 20-mal brachte das Team den Ball im gegnerischen Tor unter. Man musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang FC Fernitz-Mellach auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Wer soll SV Gössendorf II noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen Fernitz-Mellach die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 1. Klasse Mitte B weiter an. Mit nur 13 Gegentoren stellt das junge Team die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baut man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Mannschaft 16 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. SV Gössendorf II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

FC Fernitz - Mellach stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei Union LUV Graz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Gössendorf II SC Stattegg United.

Stimme zum Spiel

Andreas Jauk - Trainer Gössendorf

„Fernitz hat im Frühjahr nur ein Spiel verloren, entsprechend fokussiert sind wir an das Derby herangegangen.

Wir hatten das Spiel zu jeder Zeit unter Kontrolle und ganz besonders freut mich das erste Meisterschaftstor von unserem Michi Scheider-Hatze, der heute seinen 18.Geburtstag feiert."

Aufstellungen: Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak, Lirim Krasniqi, Philipp Schieder, Hasan Krasniqi, Julian Hiedl, Lukas Pfeifer, David Nail, Matthias Hiebaum, Mario Reiß (K), Lukas Eisl, Matthias Lukas

Ersatzspieler: Kristian Peter Seiner, Manuel Horvat, Hrvoje Martinovic, Tobias Göttlich, Lukas Cermak, David Hüttl

Trainer: Manuel Mörk

SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Fabian Steinberger, Louca Tacheron, Stefan Alexander Marinoiu, Fabian Riegler, Jakob Velikogne, Tobias Deimel (K), Fabian Fleck, Jonas Pötsch, Lucas Radauer, David Julian Slavec, Leonhard Armbruster

Ersatzspieler: Manuel Lebernegg, Ali Meggouani, Felix Nöhrer, Armin Icanovic, Michael Scheider-Hatze, Jan Kraxner

Trainer: Andreas Jauk Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: FC Fernitz - Mellach – SV Gössendorf II, 0:3 (0:1)

64 Michael Scheider-Hatze 0:3

59 Jakob Velikogne 0:2

13 Lucas Radauer 0:1

Details

