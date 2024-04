Velikogne lässt es richtig krachen - Hattrick gegen Stattegg- Gössendorf siegt 3:1

Details Samstag, 27. April 2024 13:11

Nichts zu holen gab es für SC Stattegg United bei der Reserve von SV Gössendorf. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SV Gössendorf II löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte SV Gössendorf II bei Stattegg United einen 2:0-Sieg eingefahren.

Am Ende standen drei Punkte - aber Stattegg verkaufte sich gut gegen den Favoriten

Doppelpack durch Velikogne binnen zwei Minuten

SV Gössendorf II legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Jakob Velikogne aufhorchen (9./11.). Somit war das Spiel nach etwas mehr als zehn Minuten fast schon entschieden. Der Favorit mit seiner soliden Abwehr ließ praktisch keine Chancen dee Stattegger zu. Die Hintermannschaft von SC Stattegg United ließ bis zur Pause ebenso kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Gössendorf strebt in Richtung Gebietsliga

Mit dem 3:0 von Velikogne für SV Gössendorf II war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Florian Frisch verkürzte für Stattegg United später per Elfmeter in der 61. Minute auf 1:3. Die junge Heimmannschaft spielte das Match geschickt herunter und bleibt weiterhin in Richtung Gebietsliga unterwegs. Stattegg United spielte eine engagierte Partie und war spielerisch mit dem Favoriten auf Augenhöhe.

Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von SV Gössendorf II.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wer soll den Spitzenreiter noch stoppen? SV Gössendorf II verbuchte gegen SC Stattegg United die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mitte B weiter an. Der Defensivverbund des jungen Teams ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur zweimal gab sich die Mannschaft bisher geschlagen. SV Gössendorf II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

In der Tabelle liegt Stattegg United nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ SC Stattegg United zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

Am kommenden Freitag tritt SV Gössendorf II bei SC Medialine Seiersberg an, während Stattegg United einen Tag später Union LUV Graz empfängt.

Stimme zum Spiel

Alex Köhler - SV Gössendorf

„Wir freuen uns jetzt mal über den 8.Sieg in Folge aber bleiben weiterhin fokussiert, es liegen noch schwere Aufgaben vor uns.

Ich möchte heute auch dem Team von Trainer Peter Bachler zum engagierten Auftritt gratulieren.“

Aufstellungen: SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Fabian Steinberger, Louca Tacheron, Philipp Economou, Fabian Riegler, Jakob Velikogne (K), Stefan Pöhler, Armin Icanovic, Jonas Pötsch, Lucas Radauer, Stefan Alexander Marinoiu, Leonhard Armbruster

Ersatzspieler: Manuel Lebernegg, Bastian Schmid, Ali Meggouani, Moritz Rabitsch, Michael Scheider-Hatze, Jan Kraxner

Trainer: Andreas Jauk

Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Jakob Stelzer, Benedikt Mestel, Arda Ok, Florian Frisch (K), Patrick Rieger, Timon Colin Traun, Lorenz Dösinger, Fabian Spahiu, Manuel Heimgartner, Willi Sonnleitner

Ersatzspieler: Kyrillos Guirgis, Lukas Lackner, Pablo Agustin Meister Caballo, Moritz Koschak

Trainer: Peter Bachler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Gössendorf II – SC Stattegg United, 3:1 (2:0)

61 Florian Frisch 3:1

47 Jakob Velikogne 3:0

11 Jakob Velikogne 2:0

9 Jakob Velikogne 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.