FC Fernitz gewinnt gegen Pachern mit 2:0 und holt den dritten Saisonsieg

Am Freitagabend trafen in der Partie im Süden von Graz der FC Fernitz-Mellach und der SV Pachern II aufeinander. Trotz des tiefen Bodens zeigten beide Teams von Beginn an großen Ehrgeiz. Die Heimmannschaft, FC Fernitz-Mellach, dominierte das Spiel von den ersten Minuten an und sicherte sich einen verdienten 2:0-Sieg gegen SV Pachern II. Die Tore für die Gastgeber fielen früh im Spiel, was den Ton für den Rest der Begegnung vorgab.

Alles im Griff gehabt, danke an die Fans!

Ein fulminanter Start für Fernitz-Mellach

Bereits in den ersten Minuten zeigte Fernitz-Mellach, dass sie das Spiel fest im Griff hatten. Nach einem Foulspiel nutzten sie direkt die sich bietende Chance und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Matthias Lukas in der 2. Minute in Führung.

Dieser frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck und ließ die Heimmannschaft weiter nach vorne drängen. Nur wenige Minuten später, in der 14. Minute, baute Julian Hiedl per Kopf die Führung mit einem weiteren Tor zum 2:0 aus. SV Pachern II versuchte, ins Spiel zu finden und hatte in der 17. Minute eine erste gute Gelegenheit, doch die Abwehr von Fernitz-Mellach stand sicher und ließ nichts zu.

Die ersten 45 Minuten des Spiels waren geprägt von der Dominanz von Fernitz-Mellach, während SV Pachern II Mühe hatte, aus der eigenen Hälfte zu kommen. Die schwierigen Wetterbedingungen, im Grazer Becken hatte es stundenlang zuvor geregnet, trugen zu einer "Rutschpartie" bei, doch Fernitz-Mellach ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen.

Zweite Halbzeit ohne weitere Tore, aber mit Chancen - am Ende bleiben die Punkte in Fernitz

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit Fernitz-Mellach, die das Spiel bestimmten. Für den neu gegründeten Tradiditionsverein waren die letzten Wochen nicht immer einfach - am Freitagabend konnte man gegen die junge Gästemannschaft ein gutes Spiel zeigen.

Trotz mehrerer Chancen, insbesondere in der 73. und 80. Minute, wo die Heimmannschaft jeweils kurz vor dem 3:0 stand, blieb es beim 2:0. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Sieg für den FC Fernitz-Mellach, der über die gesamte Spielzeit die dominantere Mannschaft war.

Der FC Fernitz-Mellach demonstrierte eine starke Teamleistung und Effektivität vor dem Tor, was ihnen letztendlich den Sieg sicherte. Der SV Pachern II hingegen konnte trotz einiger Bemühungen nicht den nötigen Druck aufbauen, um das Blatt zu wenden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Pchern hält weiterhin bei sechs Siegen in dieser Saison. Man hat schon 36 Tore erzielt, jedoch auch schon 55 hinnehmen müssen. Zudem holte man fünf Unentschieden und ist in der Tabelle auf dem 10. Platz. Nächste Woche empfängt man zu Hause Stattegg United.

Fernitz holte mit diesem Sieg den dritten Sieg in der Saison. Mit insgesamt sieben Unentschieden ist man der x-König der Liga. In der nächsten Woche spielt man in Strassgang.

Stimme zum Spiel

Manuel Mörk - Trainer FC Fernitz

"Das war ein Top Spiel meiner Mannschaft, leider einige Torchancen liegen lassen. Wir haben Pachern 70 Minuten an die Wandgespielt. Alles was wir trainieren, haben wir heute perfekt umgesetzt. Ich bin richtig stolz auf die Jungs nach dieser Leistung."

Aufstellungen: Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak, Lirim Krasniqi, Philipp Schieder, Hasan Krasniqi, Julian Hiedl, Lukas Pfeifer, David Nail, Matthias Hiebaum, Mario Reiß (K), Lukas Eisl, Matthias Lukas

Ersatzspieler: Hrvoje Martinovic, Christoph Lukas Ulmer, Patrick Gerald Glaßer, Lukas Cermak, Michael Zuber, David Hüttl

Trainer: Manuel Mörk

Pachern: Marc Reisacher, Florian Fruhmann, Marcel Lambauer, Precious Mgbeh Umedi, Sergej Paronjan, Jan Gößler, Philipp Pfeifer, Alban Ismajli, Daniel Stadler, Merlin Mühlberger (K), Robin Steyer

Ersatzspieler: Dominik Klinger, Florian Kaufmann, Marc Schloffer

Trainer: Manuel Haas Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Fernitz-Mellach : Pachern II - 2:0 (2:0)

14 Julian Hiedl 2:0

2 Matthias Lukas 1:0

