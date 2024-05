Gössendorf gewinnt in Seiersberg, knackt die starke Heimmannschaft und träumt vom Aufstieg!

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:38

Am Freitagabend standen sich in einer spannungsgeladenen Partie der SC Seiersberg und der SV Gössendorf II gegenüber - Tabellenführer beim ersten Verfolger! Das Spiel, das hohe Erwartungen weckte, da es das Duell zwischen dem heimstärksten und dem formstärksten Team der Liga war, konnte die Spannung bis zum Schlusspfiff halten. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es lange Zeit beim 0:0, bis schließlich ein spätes Tor die Entscheidung brachte und den Gästen den Sieg sicherte.

Das neunte Spiel in Folge gewonnen - es riecht nach Gebietsliga für die junge Mannschaft

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore in der ersten Hälfte

Das Spiel begann energisch mit beiden Mannschaften, die sofort versuchten, Druck aufzubauen. Die erste Hälfte bot einige spannende Momente, allerdings ohne dass es einem Team gelang, den Ball im Netz unterzubringen. Beide Teams kämpften hart, aber trotz der Bemühungen und einer Hoffnung auf Besserung der Torausbeute in der zweiten Halbzeit.

So ging man ohne Torerfolg vor über 100 Zuschauern zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Entscheidende Momente in der Schlussphase - Gössendorf nimmt die drei Punkte mit

Eine bemerkenswerte Chance für Seiersberg durch Jurcsak, dessen Schuss in der 52. Minute knapp am Tor vorbeiging, unterstrich die Ambitionen der Heimmannschaft.

Die zweite Halbzeit intensivierte sich mit weiteren Wechseln auf beiden Seiten, die frischen Wind ins Spiel brachten. SC Seiersberg nahm einige taktische Anpassungen vor, indem sie in der 58. Minute gleich zwei Spieler, Ivan Kljajic und Jakob Hofer, auswechselten. Auch SV Gössendorf II zeigte sich wechselwillig, um das Spielgeschehen zu beeinflussen. Eine Riesenchance für Gössendorf in der 65. Minute ging über das Tor und ließ die Gäste auf den ersehnten Führungstreffer weiterhin warten.

Der Wendepunkt des Spiels kam in der 85. Minute, als Stefan Pöhler für SV Gössendorf II das lang erwartete Tor erzielte. Dieses Tor, das aus einem Eckball resultierte, brachte die Gäste in Führung und setzte SC Seiersberg unter enormen Druck, in den letzten Minuten noch den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0 -Sieg für SV Gössendorf, gekrönt durch das späte Tor von Pöhler.

Der späte Treffer von SV Gössendorf II erwies sich als der entscheidende Moment, der ihnen drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg sicherte und die Erwartungen an das junge Team weiter am Leben lässt.

Stimme zum Spiel

Andreas Jauk - Trainer Gössendorf

„Es war das erwartet knappe Spitzenspiel, dass wir letztendlich durch einen Standard für uns entscheiden konnten. Wir haben nun neun Spiele in Folge gewonnen und dabei nur 3 Tore erhalten. Jetzt stehen wir ganz knapp vor unserem Ziel dem Aufstieg."

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Gössendorf hält nun bei 18 Siegen und kann den Aufstieg in Kürze fixieren. Herzstück des jungen Teams ist die Abwehr, die bisher ganze 14 Gegentreffer erhielt. Ein komplett untypischer Wert für eine 1.Klasse Mannschaft - das ist nicht Kreisklasse, das ist besser als Bundesliga. Seiersberg hält weiterhin den 2. Tabellenplatz - dieser kann heuer zum Aufstieg reichen oder eben zu einem Relegationsduell.

Nächste Woche trifft Seiersberg am 11.05.24 auf LUV Graz. Am sleben Tag empfängt der Tabellenführer den SV Tobelbad.

Aufstellungen:

SC Medialine Seiersberg: Patrick Glawischnig, Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Fabio Schönet, Ivan Kljajic, Patrick Merkan (K), Thomas Hüttenegger, Roland Hofegger, Rene Hirschböck, Beis Parlic, Marcel Cepin

Ersatzspieler: Jan-Marco Karl, Maximilian Steinkellner, Delil Obradovac, Lukas Gruber, Ernest Manu, Martin Rath

Trainer: Stefan Mokoru

SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Mladen Vasic, Stefan Pöhler, Louca Tacheron, Philipp Economou, David Julian Slavec, Jakob Velikogne, Felix Nöhrer, Tobias Deimel (K), Jonas Pötsch, Lucas Radauer, Stefan Alexander Marinoiu

Ersatzspieler: Jan Kraxner, Bastian Schmid, Moritz Rabitsch, Ivan Pejic, Armin Icanovic, Semir Koldzic

Trainer: Andreas Jauk

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Seiersberg : SV Gössendorf II - 0:1 (0:0)

85 Stefan Pöhler 0:1

