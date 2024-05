Stattegg United triumphiert über Union LUV Graz mit einem 3:1 Sieg

Details Montag, 06. Mai 2024 00:59

In einem spannenden Fußballmatch am Samstagnachmittag konnte sich Stattegg United mit einem 3:1 gegen Union LUV Graz durchsetzen. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft eine starke Präsenz auf dem Platz und konnte bereits in den ersten Minuten ihre Führung etablieren. Trotz einiger spannender Momente und Chancen für beide Teams, behielt Stattegg United die Oberhand und sicherte sich einen verdienten Sieg.

Früher Vorsprung und dominante erste Halbzeit

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte und Stattegg United ließ keine Zeit verstreichen, um ihre Absichten klarzumachen. Bereits in der 2. Minute erzielte Max Schosteritsch das erste Tor für die Heimmannschaft und setzte damit ein erstes Vorzeichen für das restliche Spiel. Die Führung so früh im Spiel gab Stattegg United einen deutlichen Auftrieb, und sie dominierten die erste Halbzeit mit weiteren guten Chancen. Trotz eines geforderten Elfmeters, der nicht gegeben wurde, und mehreren guten Möglichkeiten, blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0 Führung für Stattegg United.

Spannende Zweite Halbzeit mit Entscheidung in den letzten Minuten

Nach der Halbzeitpause kam Union LUV Graz stärker ins Spiel und erarbeitete sich die erste Chance der zweiten Halbzeit. Stattegg United ließ sich jedoch nicht beirren und verdoppelte in der 59. Minute durch Patrick Rieger ihre Führung.

Tor, Toor, Tooor für SC Stattegg United zum 2:0Nr. 9 Patrick Riegernach Eckball kommt er am hinteren 16er Eck zum Abschlussein satter Schuss Kreisligalegende, Ticker-Reporter

Das Spiel schien sich zu beruhigen, bis Union LUV Graz in der 83. Minute durch ein Tor von David Somorai Hoffnung schöpfte und den Spielstand auf 2:1 verkürzte. Dieser Treffer brachte kurzzeitig Spannung zurück ins Spiel, und Union LUV Graz unternahm verzweifelte Versuche, den Ausgleich zu erzielen.

Die Hoffnung von Union LUV Graz auf ein Comeback wurde jedoch in der 90. Minute zunichte gemacht, als Arda Ok nach einer hervorragenden Vorarbeit seiner Mannschaft den Endstand von 3:1 für Stattegg United besiegelte. Dieses Tor in den letzten Minuten des Spiels beendete jegliche Hoffnungen von Union LUV Graz auf einen Punktgewinn.

Die restlichen Minuten bis zum Abpfiff waren von dem Versuch geprägt, das Spiel zu kontrollieren und den Sieg sicher nach Hause zu bringen. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 94 Minuten beendete, konnte Stattegg United einen verdienten Sieg feiern. Der Endstand von 3:1 spiegelt die Leistung beider Teams wider, wobei Stattegg United die entscheidenden Momente für sich nutzen konnte.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Stattegg United : LUV Graz - 3:1 (1:0)

92 Arda Ok 3:1

83 David Somorai 2:1

59 Patrick Rieger 2:0

2 Max August Schosteritsch 1:0

