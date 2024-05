Remis zwischen SV Strassgang und FC Fernitz-Mellach

Details Samstag, 11. Mai 2024 17:44

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Mitte B lieferten sich SV Strassgang und FC Fernitz-Mellach ein Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung in einer guten 1. Klasse Partie.

Fernitz startete neu durch - Neubeginn in der 1. Klasse

Erste Halbzeit: Führung für die Gäste - ausgeglichenes Spiel

Das Spiel begann vor 70 Zuschauern mit dem Willen der Gäste weiterhin als Liganeuling Punkte zu sammeln. Die ersten Minuten des Matches verliefen ausgeglichen, mit beiden Teams, die versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen.

Die erste Aufregung kam in der 41. Minute, als David Hüttl vom FC Fernitz-Mellach das erste Tor erzielte. Ein gut ausgeführter Angriff über die linke Seite endete mit einem präzisen Schuss von Hüttl, der den Ball zum 0:1 ins Netz beförderte. Trotz weiterer Bemühungen von Strassgang, den Ausgleich noch vor der Halbzeitpause zu erzielen, blieb es beim Vorsprung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Strassgang schlägt zurück und holt einen Punkt

Nach der Pause kam Strassgang entschlossen aus der Kabine. Die Mannschaft verstärkte ihre Angriffsbemühungen und wurde schließlich in der 52. Minute belohnt. Kambez Rahisi war es, der für die Hausherren den ersehnten Ausgleich erzielte. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torwart der Gäste keine Chance und brachte das Spiel auf 1:1, zuvor hatte die Fernitzer Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht. Das Tor gab Strassgang neuen Schwung, und sie drängten auf den Führungstreffer. Es war nun ein ausgeglichenes Spiel in der zweiten Halbzeit, wobei beide Teams Chancen kreierten, aber keine davon nutzen konnten.

Die letzte halbe Stunde sah weitere gute Momente auf beiden Seiten des Spielfelds. In der 67. Minute hatte Fernitz-Mellach nach einer Ecke eine Riesenchance, doch der Ball fand den Weg ins Netz nicht. Strassgang antwortete mit einem gefährlichen Freistoß in der 81. Minute, der jedoch ebenfalls ungenutzt blieb. Trotz eines energischen Hin und Hers gelang es keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu setzen.

Das Match endete mit einem 1:1, einem Ergebnis, das die Leistungen beider Mannschaften würdigt. Beide Teams zeigten Engagement und Leidenschaft, und obwohl sie die Punkte teilten, bewiesen sie, dass in der 1. Klasse Mitte B jeder Punkt hart umkämpft ist. Der Endstand spiegelt ein gerechtes Ergebnis wider, in einem Spiel, das die Spannung bis zum Schlusspfiff hoch hielt.

Stimme zum Spiel

Manuel Mörk - Trainer Fernitz

"Wir beginnen nun langsam Punkte zu sammeln. Wir hatten einige Ausfälle, die Jungs auf dem Platz haben das gut gemacht. Auch Strassgang zeigte eine kämpferische Leistung und ich denke, dieser Punkt für beide Teams geht in Ordnung. Wir planen für die nächste Saison und möchten aktuell weiter an Erfahrungen gewinnen!"

Fernitz empfängt nächste Woche Feldkirchen zu einem Süd - Duell, Strassgang reist in den Norden und spielt in Stattegg.

Aufstellungen:

STRASSGANG: Lukas Beuchler, Dominik Czizegg, Liridon Berisha, Dino Slanjankic (K), Daniel Blagojevic, Florian Marco Schluder, Kambez Rahisi, Markus Schaffler, Michael Haberler, Lukas Sundl, Patrick Lesky

Ersatzspieler: Velibor Nikolic, Milan Marjanovic, Moritz Bogensperger, Martin Lechner, Naim Molis, Bernd Strohmaier

Trainer: Philipp Mayer

FERNITZ MELLACH FC: Peter Cermak, Lirim Krasniqi, Philipp Schieder, Hasan Krasniqi, Tobias Göttlich, David Nail, Mario Reiß (K), Christoph Lukas Ulmer, Lukas Cermak, Matthias Lukas, David Hüttl

Ersatzspieler: Kristian Peter Seiner, Dominic Mollich, Hrvoje Martinovic, Lukas Eisl

Trainer: Manuel Mörk

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Strassgang : Fernitz-Mellach - 1:1 (0:1)

52 Kambez Rahisi 1:1

41 David Hüttl 0:1

