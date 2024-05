Torspektakel zwischen SV Feldkirchen II und SC Kalsdorf II - neun Tore am Samstagabend

Details Samstag, 11. Mai 2024 22:44

In einer Partie der 22. Runde in der 1. Klasse Mitte B lieferten sich SV Feldkirchen II und SC Kalsdorf II ein wahres Torfestival, das mit einem 6:3-Erfolg für die Gäste endete. Die Fans erlebten neun Tore, in dem die Effizienz vor dem Tor den Unterschied machte.

Die Kalsdorf Reserve ist immer wieder gut für torreiche Spiele

Kalsdorf führt nach zwei Minuten - Feldkirchen spielt mit und zur Pause steht es dann doch 1:4

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor von SC Kalsdorf II, als Rusmir Cehajic bereits in der 2. Minute nach einem Corner erfolgreich war. Doch SV Feldkirchen II ließ sich nicht unterkriegen und Elias Moser, der Ex-Kalsdorfer, glich in der 23. Minute zum 1:1 aus.

Die Antwort von SC Kalsdorf II ließ jedoch nicht lange auf sich warten, Diter Duricic brachte sein Team mit zwei schnellen Toren in der 29. und 33. Minute mit 3:1 in Führung. Sergej Vucetic erweiterte den Vorsprung in der 31. Minute auf 4:1, was den Halbzeitstand markierte. Die ersten Minuten des Spiels war Feldkirchen auf dem Feld überlegen, dann drehte Kalsdorf auf.

Zweite Halbzeit: Feldkirchen kämpft, Kalsdorf setzt sich durch - jetzt hatte der Platzsprecher weiterhin viel Arbeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit fand SV Feldkirchen II durch Raphael Koval in der 46. Minute den Anschlusstreffer zum 2:4. Michael Nacu schoss in der 59. Minute das dritte Tor für die Heimmannschaft und brachte Hoffnung zurück. Nun stand es nach einer Stunde 3:4. Doch jeder Versuch eines Comebacks wurde durch die Gäste zunichte gemacht:

Diter Duricic, der an diesem Tag nicht zu stoppen war, antwortete mit zwei weiteren Toren in der 65. und 70. Minute, wodurch er insgesamt vier Tore erzielte und das Ergebnis auf 6:3 für SC Kalsdorf II stellte.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein SV Feldkirchen II, das sich nicht aufgab, aber die Präzision und Effektivität von SC Kalsdorf II überwog letztendlich. Mit einer beeindruckenden Leistung sicherte sich SC Kalsdorf II einen verdienten Sieg in einem Match, das den Zuschauern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Das Endergebnis von 3:6, bei dem die Angriffsbemühungen von SV Feldkirchen II letztlich nicht ausreichten, um den Siegeswillen von SC Kalsdorf II zu überwinden. Diter Duricic, mit seinen vier Toren der Mann des Spiels, demonstrierte herausragende sportliche Leistung und wurde zum Schlüsselfaktor für den Erfolg seines Teams.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Feldkirchen II : Kalsdorf II - 3:6 (1:4)

70 Diter Duricic 3:6

65 Diter Duricic 3:5

59 Michael Nacu 3:4

46 Raphael Koval 2:4

33 Diter Duricic 1:4

31 Sergej Vucetic 1:3

29 Diter Duricic 1:2

23 Elias Moser 1:1

2 Rusmir Cehajic 0:1

