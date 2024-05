Gössendorf mit einem Fuß in der Gebietsliga - 4:0 gegen Tobelbad

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:11

In einer einseitigen Begegnung der 22. Runde der 1. Klasse Mitte B (STMK) zeigte SV Gössendorf II eine beeindruckende Leistung und besiegte SV Tobelbad mit 4:0. Die Heimmannschaft dominierte das Spiel von Beginn an und sicherte sich mit diesem Sieg weiterhin die Spitze der Tabelle. Manuel Lebernegg, Jakob Velikogne und Philipp Economou sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Fans von Gössendorf einen weiteren erfolgreichen Fußballnachmittag erlebten.

Gössendorf eilt von Sieg zu Sieg - hier vor wenigen Wochen gegen Fernitz

Früher Vorsprung für die junge Gössendorfer Mannschaft

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 16. Minute konnte Manuel Lebernegg die Heimmannschaft in Führung bringen. Dieser frühe Treffer gab dem Team von Gössendorf II zusätzliches Selbstvertrauen und legte den Grundstein für ihre dominante Vorstellung. Trotz einiger Versuche von SV Tobelbad, ins Spiel zu finden, blieb Gössendorf die überlegene Mannschaft. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, verdoppelte Jakob Velikogne die Führung mit einem präzisen Schuss ins kurze Kreuzeck.

Der Bomber trifft. Jakob Velikogne mit einem satten Schuss ins kurze Kreuzeck zum 2:0. Ticker Oberliga Mitte, Ticker-Reporter

Diese beiden Tore in der ersten Halbzeit zeigten die Entschlossenheit und Effektivität der Heimmannschaft und ließen die 200 Fans auf den Rängen von einer möglichen Meisterschaft träumen.

Unaufhaltsame Gössendorfer in der zweiten Halbzeit - noch ein Punkt zum Titel

Nach der Pause setzte SV Gössendorf II ihre dominante Leistung fort. Jakob Velikogne, bereits Torschütze in der ersten Hälfte, erzielte in der 58. Minute das dritte Tor für sein Team, indem er den Ball geschickt ins Tor lenkte. Dieser Treffer zerstreute jegliche Hoffnungen von SV Tobelbad auf eine mögliche Wende im Spiel. SV Gössendorf II kontrollierte weiterhin das Geschehen und erarbeitete sich Chance um Chance.

Die Gössendorfer wieder mit einer extrem jungen Mannschaft erspielt sich Chance um Chance. Ticker Oberliga Mitte, Ticker-Reporter

In der 88. Minute setzte Philipp Economou den Schlusspunkt, als er das 4:0 erzielte, was das klare und verdiente Endergebnis für Gössendorf bedeutete. Die jungen Spieler von Gössendorf, die eine außergewöhnliche Leistung zeigten, sind absoluter Favorit für den Aufstieg in die Gebietsliga.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Überlegenheit von SV Gössendorf II spiegelte sich nicht nur in der Anzahl der Tore wider, sondern auch in der Spielkontrolle und den erarbeiteten Chancen. Die Mannschaft zeigte erneut eine geschlossene Teamleistung, die den Fans viel Grund zum Jubeln gab. Mit diesem Sieg bleibt SV Gössendorf II weiterhin an der Spitze der Tabelle und macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft in der 1. Klasse Mitte B.

SV Tobelbad, obwohl gut vorbereitet, konnte die Stärke der Heimmannschaft nicht brechen und musste eine schwere Niederlage hinnehmen. Dieses Spiel wird für SV Gössendorf II als ein weiterer wichtiger Moment in ihrer Saison in Erinnerung bleiben, in der sie ihre Titelambitionen eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Gössensdorf kann nächste Woche den Titel in Pirka fixieren. Tobelbad empfängt LUV Graz.

Stimme zum Spiel

Andreas Jauk - Trainer Gössendorf

"Unsere junge Truppe hat souverän agiert und in 90 Minuten keine wirkliche Torchance zugelassen. Jetzt wollen wir in Pirka den Meistertitel fixieren."

Aufstellungen:

SV GÖSSENDORF II: Mladen Vasic, Manuel Lebernegg, Philipp Economou, David Julian Slavec, Jakob Velikogne, Moritz Rabitsch, Tobias Deimel (K), Armin Icanovic, Jonas Pötsch, Lucas Radauer, Mounir Nawar

Ersatzspieler: Jan Kraxner, Bastian Schmid, Semir Koldzic, Ali Meggouani, Michael Scheider-Hatze, Fabian Radakovics

Trainer: Andreas Jauk

TOBELBAD: Daniel Schober (K), Regő Pődör, Marian Volkmar Hermann, Peter Matekalo, Marco Metzger, Dennis Meskin, Markus Teschl, Marko Simonovic, Milot Krasniqi, Patrick Cuno, Albin Marco Winter

Ersatzspieler: Michael Palank, Benjamin Holzapfel

Trainer: Kevin Glawogger

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Gössendorf II : Tobelbad - 4:0 (2:0)

88 Philipp Economou 4:0

58 Jakob Velikogne 3:0

42 Jakob Velikogne 2:0

16 Manuel Lebernegg 1:0

