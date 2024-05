SC Seiersberg dominiert gegen SV Pachern II mit einem beeindruckenden 6:1

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:21

In einer spannungsgeladenen Begegnung der 23. Runde in der 1. Klasse Mitte B zeigte der SC Medialine Seiersberg eine beeindruckende Leistung gegen SV Pachern II. Die Heimmannschaft erzielte einen überwältigenden 6:1 Sieg und bestätigte damit ihre starke Form in der aktuellen Saison. Das Spiel, welches mit einer Führung für die Gäste begann, wendete sich schnell zugunsten der Seiersberger, die durch taktische Überlegenheit und effiziente Chancennutzung das Spiel dominierten.

Ein Start mit Überraschungen

Die Partie begann überraschend, als SV Pachern II schon in der 15. Minute durch Merlin Mühlberger in Führung ging. Dieser frühe Treffer schockierte die Gastgeber keineswegs, sondern wirkte eher wie ein Weckruf. Nur eine Minute später erzielte Fabio Schönet für den SC Seiersberg den Ausgleich. Seine Dominanz stellte Schönet erneut unter Beweis, als er in der 30. Minute nach einem energischen Vorstoß das 2:1 markierte. Kurz darauf, in der 31. Minute, baute Attila Jurcsak die Führung weiter aus, indem er den Ball nach einem präzisen Pass von Merkan geschickt ins lange Eck lenkte. Mit einem Stand von 3:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Seiersberg setzt sich durch

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem weiteren Tor für SC Seiersberg. Fabio Schönet bewies seine Klasse mit einem Hattrick und erzielte in der 46. Minute das 4:1. In der 62. Minute trug sich Lukas Patterer in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:1. Der Schlusspunkt wurde von Beis Parlic gesetzt, der in der 74. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Mit diesem Tor zum 6:1 zeigte Seiersberg eine überwältigende Überlegenheit, die bis zum Schlusspfiff anhielt.

Das Spiel endete mit einem deutlichen 6:1 für den SC Seiersberg, welcher damit seine Ambitionen in der Liga klar unter Beweis stellte. Die Spieler von SV Pachern II, trotz des frühen Vorsprungs, fanden nach dem Ausgleich nicht mehr zurück ins Spiel und mussten sich der Effizienz und Spielstärke der Seiersberger beugen.

Insgesamt zeigte SC Seiersberg eine herausragende Teamleistung mit besonderem Fokus auf eine aggressive Offensive und effektive Nutzung der sich bietenden Chancen. Der deutliche Endstand spiegelt die Spielverhältnisse gut wider und lässt die Fans des SC Seiersberg optimistisch in die kommenden Runden blicken.

