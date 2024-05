Meistertitel fixiert: Gössendorf siegt in Pirka und steigt in die Gebietsliga auf!

Details Samstag, 18. Mai 2024 14:33

In einer beeindruckenden Vorstellung dominierte SV Gössendorf II das Spiel gegen SV Pirka von Anfang bis Ende und sicherte sich mit einem klaren 4:0 einen verdienten Sieg. Die Gäste zeigten eine starke Leistung auf dem Spielfeld, und dank brillanter Momente ihrer Schlüsselspieler und einer weiterhin geschlossenen Mannschaftsleistung ließen sie den Hausherren keine Chance, ins Spiel zu kommen. Man hat mit diesem Sieg das Saisonziel erreicht!

Noch vor der Pause geht der Favorit in Führung

Bereits in der 34. Minute zeigte SV Gössendorf II ihre Angriffsstärke, als Armin Icanovic den Ball nach einem präzisen Weitschuss ins Netz beförderte und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor gab den Ton für den Rest des Spiels an, bei dem SV Pirka trotz heimischer Kulisse kaum in der Lage war, effektiv zu reagieren.

Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0 Vorsprung für die Gäste, ließ aber bereits erahnen, dass SV Gössendorf II nicht gewillt war, sich zurückzulehnen - schließlich ging es in diesem Spiel um die vorzeitige Fixierung der Meisterschaft für die junge Mannschaft.

Dominanz und Effizienz nach der Pause - das junge Team spielt souverän auf

Kurz nach Wiederanpfiff baute Gössendorf ihre Führung weiter aus. In der 49. Minute nutzte erneut Armin Icanovic einen Freistoß, um den Ball zum zweiten Mal ins Tor zu schießen und das Ergebnis auf 2:0 zu stellen. Nur wenige Minuten später, in der 58. Minute, erhöhte Jakob Velikogne per Kopf nach einer eindrucksvollen Flanke auf 3:0, was die Überlegenheit der Gäste weiter unterstrich und praktisch keine Zweifel am Ausgang des Spiels ließ.

Während der gesamten zweiten Hälfte kontrollierte SV Gössendorf II das Geschehen auf dem Platz und ließ SV Pirka kaum Raum zur Entfaltung. Die Gastgeber fanden einfach keine Antwort auf die taktische Disziplin und die schnellen Angriffe ihrer Gegner.

Den Schlusspunkt setzte Mounir Nawar in der 90. Minute, als er nach einer weiteren gekonnten Flanke von Jakob das 4:0 erzielte. Diese letzte Aktion kurz vor dem Abpfiff besiegelte das Schicksal von SV Pirka und bestätigte die Überlegenheit der Gäste in diesem Match. Der Abpfiff in der 91. Minute markierte nicht nur das Ende des Spiels, sondern auch den Aufstieg der Gastmannschaft in die nächst höhere Spielklasse.

Stimmen zum Spiel und zum Aufstieg

Statement von Trainer Andreas Jauk:

„Wir sind sehr nervös ins Spiel gestartet aber nach der Führung haben meine Jungs gezeigt warum sie nun da ganz oben stehen. Jetzt wird dieser Meistertitel mal richtig gefeiert, das haben sich alle im Verein verdient.“

Sportliche Leitung:

„Gratulation dem gesamten Team zur herausragenden Saison. Unsere Vorhaben den Aufstieg zu erreichen und vor allem die Weiterentwicklung unserer jungen Talente wurden perfekt umgesetzt.“

Aufstellungen:

SV PIRKA: Tobias Mocnik - Düzgün Asal, Nico Galler, Ivan Stanivuk, Honer Rashid (K), Vahid Fayaz - Tuna Ates, Onur Gürsen, Reiner Raumberger - Shkelzen Salihi, Sandro Cernec

Ersatzspieler: Jakub Ishak, Ghulam Reza Nazari, Oktay Koza, Amir Hussain, Rene Mocnik

Trainer: Rene Mocnik

SV GÖSSENDORF II: Jan Kraxner, Manuel Lebernegg, Semir Koldzic, Philipp Economou, David Julian Slavec, Jakob Velikogne, Moritz Rabitsch, Tobias Deimel (K), Armin Icanovic, Lucas Radauer, Mounir Nawar

Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Ali Meggouani, Ivan Pejic, Michael Scheider-Hatze, Fabian Radakovics, Pascal Weiß

Trainer: Andreas Jauk

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Pirka : SV Gössendorf II - 0:4 (0:1)

93 Mounir Nawar 0:4

58 Jakob Velikogne 0:3

49 Armin Icanovic 0:2

34 Armin Icanovic 0:1

