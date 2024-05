SV Tobelbad dreht das Spiel und sichert sich einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Union LUV Graz

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:31

In einer torreichen Begegnung bewies der SV Tobelbad im Heimspiel gegen Union LUV Graz seine Überlegenheit. Nach einem frühen Rückstand drehten die Gastgeber das Spiel und gewannen letztlich überzeugend mit 4:1. Die Schlüsselmomente des Spiels, darunter zwei Elfmeter und ein spektakulärer Fallrückzieher, sorgten für Begeisterung unter den Anhängern.

Früher Schock und starke Reaktion - 2:1 für die Gastgeber zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste von Union LUV Graz, als Maurice Moser in der 24. Minute die Abwehr von SV Tobelbad nach einem beeindruckenden Solo überwand und den Ball zum 1:0 einschob.

Tor, Toor, Tooor für Union LUV Graz Nr. 20 zum 0:1 Schönes Solo spielt die ganze Abwehr schwindelig und schiebt ein. chrisjanics07, Ticker-Reporter

Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Nur vier Minuten später erhielt SV Tobelbad einen Elfmeter, den Marko Simonovic souverän verwandelte und somit das Spiel in der 28. Minute ausglich.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, zeigte Sandro Krainz seine Klasse, indem er die gesamte Abwehr von Union LUV Graz überlief und den Ball mit einem fantastischen Schuss im Netz unterbrachte, was den Halbzeitstand auf 2:1 für die Hausherren setzte.

Zweite Halbzeit: Tobelbad dominiert - am Ende steht ein 4:1

Nach der Pause beherrschte SV Tobelbad das Spielgeschehen und ließ wenig Raum für die Gäste. In der 77. Minute wurde Tobelbad erneut ein Elfmeter zugesprochen. Markus Teschl, der erst in der 70. Minute eingewechselt wurde, trat an und verwandelte den Strafstoß sicher, was das 3:1 für die Gastgeber bedeutete.

Die Schlussphase des Spiels gehörte Kevin Fiebrich, der kurz nach seiner Einwechslung in der 83. Minute mit einem spektakulären Fallrückzieher den Schlusspunkt setzte. Sein Tor in der 90. Minute ließ die Fans jubeln und brachte das Endergebnis auf 4:1.

Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den verdienten Sieg für SV Tobelbad, die mit diesem Erfolg ihre Position in der Liga festigen. Union LUV Graz hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln, um in den kommenden Spielen wieder zurückzuschlagen.

Die taktischen Wechsel beider Teams konnten am Ausgang des Spiels nichts mehr ändern, da die Überlegenheit von SV Tobelbad insbesondere in der zweiten Halbzeit deutlich wurde. Mit dieser Leistung hat SV Tobelbad gezeigt, dass sie in der Lage sind, Spielstände zu drehen und auch gegen Widerstände zu bestehen. LUV spielt eine starke Rückrunde und erlitt am Samstag die höchste Niederlage im Frühjahr.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Tobelbad : LUV Graz - 4:1 (2:1)

91 Reg? P?dör 4:1

78 Markus Teschl 3:1

46 Sandro Krainz 2:1

28 Marko Simonovic 1:1

24 Maurice Moser 0:1

