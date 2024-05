Kalsdorf Reserve überrollt in spektakulärem Torfestival Liebenau II - 11:1 am Ende

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:35

In einem aufsehenerregenden Spiel der 1. Klasse Mitte B zeigte SC Kalsdorf II eine beeindruckende Leistung und deklassierte SV Union Liebenau II mit einem atemberaubenden 11:1. Von Beginn an setzte Kalsdorf die Akzente und ließ dem Gegner über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Luft zum Atmen. Mit einer Halbzeitführung von 4:1 baute Kalsdorf in der zweiten Halbzeit die Führung weiter aus und ließ den Gästen keine Chance zur Erholung.

Die junge Mannschaft aus Kalsdorf feiert reichlich Siege - wie hier gegen Tobelbad

Frühe Führung für Liebenau, doch Kalsdorf schlägt zurück

Das Spiel begann überraschend, als SV Union Liebenau II bereits in der 5. Minute durch einen schnellen Vorstoß mit 1:0 in Führung ging. Kalsdorf, sichtlich geschockt, brauchte einige Minuten, um sich zu sammeln, zeigte jedoch schnell, warum sie als Favorit in dieses Spiel gingen. Nach einem vergebenen Elfmeter in der 22. Minute, bei dem die Spannung merklich stieg, erzielte Kalsdorf in der 24. Minute den Ausgleich und stellte die Weichen auf Wiedergutmachung.

Noch vor der Halbzeitpause drehte Kalsdorf mächtig auf. In der 32. und 36. Minute fielen das 2:1 und 3:1, und kurz vor der Pause, in der 42. Minute, schoss Kalsdorf das wichtige 4:1. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Hausherren in die Halbzeitpause.

Ein Torrausch in der zweiten Halbzeit - am Ende fielen satte 12 Tore

Die zweite Hälfte wurde zur Bühne für Kalsdorfs Offensivspektakel. Bereits in der 59. Minute erhöhte der SC auf 5:1, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 60. Minute zum 6:1. Die Tore fielen nun Schlag auf Schlag, und Liebenau konnte dem hohen Tempo und Druck von Kalsdorf nicht standhalten. In der 66. Minute und 68. Minute zappelte der Ball erneut im Netz zum 7:1 und 8:1. Kalsdorf zeigte keine Anzeichen von Ermüdung und drängte weiter auf das gegnerische Tor.

In einer beeindruckenden Schlussphase erzielte Kalsdorf zwischen der 86. und 88. Minute drei weitere Tore. Das letzte Tor des Spiels markierte den Höhepunkt eines überwältigenden 11:1-Sieges. - alle Torschützen im Anhang zu diesem Bericht!

Die Spieler von Kalsdorf feierten jeden Treffer mit großer Begeisterung, während bei Liebenau Frustration und Enttäuschung über das schwere Spiel überwogen.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff, stand das Ergebnis fest: Ein triumphales 11:1 für SC Kalsdorf II, ein Ergebnis, das die Überlegenheit der Mannschaft unter Beweis stellte und ihnen möglicherweise einen entscheidenden Schub für die kommenden Aufgaben in der Liga geben wird - das Ziel ist weiterhin die Rückkehr in die Gebietsliga über die Relegation.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Kalsdorf II : Liebenau II - 11:1 (4:1)

89 Samuel Rich Oteng 11:1

87 Samuel Rich Oteng 10:1

86 Rusmir Cehajic 9:1

69 Lukas Grabner 8:1

66 Edon Sahiti 7:1

60 Rusmir Cehajic 6:1

57 Diter Duricic 5:1

43 Rusmir Cehajic 4:1

37 Sergej Vucetic 3:1

33 Diter Duricic 2:1

24 Rusmir Cehajic 1:1

5 Jochen Luca Malli 0:1

