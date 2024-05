SC Seiersberg - Spiel, Satz und Sieg - 6:0 in Strassgang

Details Montag, 27. Mai 2024 18:32

Am späten Samstagnachmittag erlebte der SV Strassgang eine herbe Niederlage in der 24. Runde der 1. Klasse Mitte B, als sie auf heimischem Boden dem SC Medialine Seiersberg unterlagen. Das Spiel, das mit einem eindrucksvollen 6:0 endete, zeigte von Beginn an, dass die Gäste in hervorragender Form waren und ihre Chancen konsequent nutzten. Besonders hervorzuheben ist Fabio Schönet, der mit einem Hattrick maßgeblich zum Sieg beitrug.

Trotz einiger Ausfälle zeigte der Gast eine starke Leistung

Hattrick von Fabio Schönet - drei Tore binnen einer knappen halben Stunde

SC Seiersberg machte von Anfang an klar, dass sie nach drei Punkten strebten. Schon in der 4. Minute brachte Fabio Schönet sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung, was den Torreigen eröffnete. Die Heimmannschaft SV Strassgang schien geschockt und konnte sich kaum vom frühen Schock erholen, bevor Schönet in der 24. Minute erneut zuschlug. Sein zweites Tor, ein meisterhaft ausgeführter Freistoß, ließ die Hoffnungen der Heimmannschaft weiter schwinden. Schönet, unaufhaltsam in dieser Begegnung, vervollständigte seinen Hattrick in der 32. Minute mit einem Kopfball, der die Überlegenheit von SC Seiersberg in der ersten Halbzeit besiegelte. Mit einem Halbzeitstand von 0:3 gingen die Teams in die Pause.

Unaufhaltsamer SC Seiersberg überrollt die Gäste

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht. SV Strassgang, trotz der hoffnungslosen Situation, versuchte Druck aufzubauen, aber die Verteidigung von SC Seiersberg stand sicher. In der 65. Minute erhöhte Attila Jurcsak auf 0:4, nachdem er sich gekonnt durch die Abwehrreihen dribbelte und den Ball im Netz unterbrachte.

Dieses Tor schien jegliche verbliebenen Hoffnungen des Heimteams zu zerstreuen. SC Seiersberg kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und zeigte keine Anzeichen von Nachlässigkeit. In der 82. Minute erzielte Ivan Kljajic, der einen perfekten Lauf in den Strafraum machte, das fünfte Tor für sein Team. Zwei Minuten später folgte erneut Kljajic mit dem 0:6, was den beeindruckenden Sieg perfekt machte.

Als das Spiel in der 93. Minute endete, bestätigte der klare Sieg die Überlegenheit von SC Medialine Seiersberg an diesem Tag. Mit präzisen Pässen, effektiver Raumaufteilung und einer konsequenten Chancenauswertung haben sie gezeigt, dass sie in der Liga eine Macht sind, mit der man immer rechnen muss. Für SV Strassgang war es hingegen ein Spiel zum Vergessen, aus dem sie lernen müssen, um in den letzten beiden Begegnungen stärker zurückzukommen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Strassgang : Seiersberg - 0:6 (0:3)

84 Ivan Kljajic 0:6

82 Ivan Kljajic 0:5

65 Attila Jurcsak 0:4

32 Fabio Schönet 0:3

24 Fabio Schönet 0:2

4 Fabio Schönet 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.