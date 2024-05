Vier Tore und ein Platzverweis, aber kein Sieger in Pirka

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 21:08

In einem packenden Duell trennten sich der SV SUMA Personal Pirka und der SV Pachern II am 25. Spieltag der 1. Klasse Mitte B mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz einer frühen Führung und einer zwischenzeitlichen Überzahl konnte das Schlusslicht aus Pirka den Sieg nicht nach Hause bringen, während Pachern II sich tapfer gegen die Widrigkeiten stemmte und sich mit einem Punkt belohnte.

Spannender erster Durchgang

Das Spiel startete flott und bereits in der 8. Minute hatte Lukas Matasovic die erste große Chance für die Gäste, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp. Nur wenige Minuten später hatte Ahmedin Saletović die erste Gelegenheit für die Hausherren, aber sein Freistoß aus 25 Metern stellte für Torwart Marc Reisacher kein Problem dar.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 22. Minute nahm das Spiel wieder Fahrt auf. In der 28. Minute entschied Schiedsrichter Markusic nach einem Foul an Klaus Draskowitsch auf Elfmeter für Pirka. Saletović trat an und verwandelte souverän zum 1:0. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn nur fünf Minuten später glich Robin Steyer für Pachern II aus, nachdem er einen Abpraller nach einem Schuss von Alban Ismajli verwertete.

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch weder Pirka noch die Gäste konnten sich entscheidend durchsetzen. Der Pausenstand von 1:1 spiegelte den Spielverlauf wider, in dem beide Mannschaften zwar bemüht waren, aber oft an den eigenen Ungenauigkeiten scheiterten.

Dezimierte Gäste gleichen aus

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Bereits in der 46. Minute hatte Ivan Stanivuk eine gute Möglichkeit für Pirka, doch sein Schuss konnte von Torwart Reisacher pariert werden. In der 49. Minute hatte Dino Camdzic Pech, als sein Lupfer nur den Pfosten traf.

In der 51. Minute gelang dem Schlusslicht schließlich die erneute Führung durch Shkelzen Salihi, der nach einer Kopfballablage von Stanivuk per Volley zum 2:1 traf. Doch auch diese Führung war nicht von Dauer. In der 72. Minute sah Pacherns Florian Fruhmann nach einem Foul als letzter Mann Rot. Obwohl nun in Unterzahl, gaben die Gäste nicht auf und bekam in der 82. Minute einen Elfmeter zugesprochen, nachdem ein Verteidiger der Heimischen den Ball an den Arm bekam. Matasovic verwandelte souverän zum 2:2.

Die Schlussminuten waren geprägt von großem Kampf und weiteren Chancen. Philipp Pfeifer verpasste in der 84. Minute eine gute Gelegenheit für Pachern, und in der 90. Minute scheiterte Ferris Ben Chroud allein vor dem Tor an Pirka-Schlussmann Tobias Mocnik. Trotz sechs Minuten Nachspielzeit konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer mehr erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2-Unentschieden. Besonders hervorzuheben ist der Kampfgeist von Pachern II, das trotz Unterzahl den Ausgleich erzielte und sich einen verdienten Punkt sicherte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.