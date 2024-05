SV Tobelbad bezwingt SV Strassgang mit 5:2 - zwei Platzverweise für die Gäste

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:06

In einem torreichen Aufeinandertreffen der 1. Klasse Mitte B konnte der SV Tobelbad am Feiertag einen klaren 5:2-Sieg gegen den SV Strassgang einfahren. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen von Anfang an und konnten bereits zur Halbzeit mit 3:0 in Führung gehen. Trotz einer kurzen Aufholjagd der Gäste in der zweiten Halbzeit ließen sich die Hausherren den Sieg nicht mehr nehmen.

Dominante erste Halbzeit des SV Tobelbad - der Gastgeber führt zur Pause 3:0

Das Spiel begann und gleich zeigte der SV Tobelbad, dass man die Punkte holen wollte - als man von Anfang an seine spielerische Überlegenheit demonstrierte. Bereits in der 4. Minute hatten die Hausherren einegute Torchancen, die jedoch noch ungenutzt blieb. In der 18. Minute konnte Regö Pödör die erste Gelegenheit nutzen und brachte den SV Tobelbad mit 1:0 in Führung. Es war sein 10. Saisontor, was seine Torjägerqualitäten erneut unter Beweis stellte.

Der Druck der Gastgeber blieb unvermindert hoch, und es war weiterhin klar, dass der SV Tobelbad das Spielgeschehen komplett dominierte. In der 38. Minute erhöhte Sandro Krainz auf 2:0 und machte damit ebenso sein 10. Saisontor. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Milot Krasniqi mit einem weiteren Treffer in der 40. Minute für den 3:0-Halbzeitstand.

Platzverweise, weitere Tore und turbulente Schlussminuten - am Ende steht ein 5:2

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Tobelbad am Drücker. In der 56. Minute erzielte Marko Simonovic das 4:0, was die Vorentscheidung zu sein schien. Dominik Czizegg vom SV Strassgang erhielt kurz davor in der 54. Minute die Rote Karte, nachdem er sich durch eine unsportliche Aktion hervorgetan hatte.

Der SV Strassgang konnte in der 68. Minute durch ein Kopfballtor von Michael Haberler zum 4:1 verkürzen, verpasste jedoch kurze Zeit später die Chance, durch einen verschossenen Elfmeter weiter heranzukommen. Nur wenige Minuten später brachte Bernd Strohmaier den SV Strassgang mit einem schönen Volleytor auf 4:2 heran.

Die Hoffnung der Gäste auf eine Wende wurde jedoch schnell wieder zunichte gemacht, als Milan Marjanovic in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte sah und sein Team auf dem Platz weiter dezimierte.

Der Schlusspunkt der Partie gehörte wieder dem SV Tobelbad. Nach einem weiteren Elfmeterpfiff verwandelte Markus Teschl in der 88. Minute den Strafstoß sicher und stellte damit den Endstand von 5:2 her. Zwei Minuten später beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SV Tobelbad konnte einen wohlverdienten Heimsieg feiern.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SV Tobelbad eine beeindruckende Leistung zeigte und verdient als Sieger vom Platz ging. Der SV Strassgang konnte trotz einer engagierten zweiten Halbzeit und zweier Tore die Überlegenheit der Gastgeber nicht ernsthaft gefährden. Tobelbad steht auf der 6. Position in der Tabelle - Strassgang auf dem neunten Platz.

Tobelbad holte im Frühjahr starke 25 Punkte und trifft in der letzten Runde auswärts auf Feldkirchen. Strassgang hat eine eher schwächere Rückrunde hinter sich - lediglich zehn Punkte holte das Team. In der letzten Runde trifft man zu Hause auf Pirka.

Aufstellungen:

Tobelbad: Michael Palank, Regő Pődör, Marian Volkmar Hermann, Peter Matekalo, Marco Metzger, Marko Simonovic, Sandro Krainz, Patrick Cuno, Albin Marco Winter, Philipp Wolf (K), Milot Krasniqi

Ersatzspieler: Noah Leon Weger, Dennis Meskin, Markus Teschl, Kevin Fiebrich

Trainer: Kevin Glawogger

Strassgang: Lukas Beuchler, Dominik Czizegg, Liridon Berisha, Dino Slanjankic (K), Daniel Blagojevic, Kambez Rahisi, Moritz Bogensperger, Markus Schaffler, Michael Haberler, Martin Lechner, Patrick Lesky

Ersatzspieler: Milan Marjanovic, Naim Molis, Bernd Strohmaier, Daniel Blochberger

Trainer: Philipp Mayer

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Tobelbad : Strassgang - 5:2 (3:0)

88 Markus Teschl 5:2

82 Bernd Strohmaier 4:2

68 Michael Haberler 4:1

56 Marko Simonovic 4:0

40 Milot Krasniqi 3:0

38 Sandro Krainz 2:0

15 Regö Pödör 1:0

