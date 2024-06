Kantersieg: SC Kalsdorf II deklassiert FC Fernitz-Mellach

Der SC Kalsdorf II hat in der 25. Runde der 1. Klasse Mitte B (STMK) ein beeindruckendes Zeichen gesetzt und den FC Fernitz-Mellach mit 8:1 besiegt. Von Beginn an dominierte der SC Kalsdorf II das Spielgeschehen und ließ den Hausherren kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Kalsdorf mit 4:0, und auch in der zweiten Hälfte setzte sich der Torregen fort.

Blitzstart von SC Kalsdorf II - klare Pausenführung

Das Spiel begann furios für den SC Kalsdorf II. Bereits in der 2. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einer Ecke gelang es Diter Duricic, das 0:1 zu erzielen. Der Schock für die Heimelf war kaum verdaut, da unterlief der Abwehr von Fernitz-Mellach in der 4. Minute ein schwerer Fehler, den Kalsdorf in Person von Samuel Rich Oteng eiskalt zum 0:2 ausnutzte.

Fernitz-Mellach versuchte sich zu sammeln und hatte in der 26. Minute einige große Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Im direkten Gegenzug schlug Kalsdorf eiskalt zu und erhöhte in der 27. Minute durch Samuel Rich Oteng auf 0:3. Die Gäste spielten weiterhin abgeklärt und bauten ihre Führung in der 29. Minute durch ein weiteres Tor zum 0:4 aus - Samuel Rich Oteng traf erneut. Fernitz-Mellach fand keine Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste und musste mit einem klaren 0:4-Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Dominante zweite Halbzeit von SC Kalsdorf II - Kantersieg in der Fremde

Auch nach der Pause setzte der SC Kalsdorf II seinen Sturmlauf fort. In der 54. Minute gab es einen Elfmeter für Kalsdorf, den von Alexander Hofer sicher verwandelt wurde, um die Führung auf 0:5 auszubauen. Fernitz-Mellach kam weiter schwer in die Gänge und musste in der 60. Minute das 0:6 hinnehmen, als die Pfeife des Schiedsrichters erneut gegen sie ertönte und Almin Begic einen weiteren Elfmeter versenkte.

Doch die Hausherren gaben nicht auf und kämpften tapfer weiter. In der 68. Minute gelang es Julian Hiedl, für Fernitz-Mellach den Ehrentreffer zu erzielen und auf 1:6 zu verkürzen. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Kalsdorf antwortete prompt und stellte in der 73. Minute den alten Abstand mit dem 1:7 wieder her - Samuel Rich Oteng mit seinem dritten Treffer an diesem Abend. Diter Duricic gelang in Minute 82 der Schlusspunkt zum 1:8.

Als der Schiedsrichter nach 90 Minuten die Partie abpfiff, stand ein klares 1:8 auf der Anzeigetafel. Ein Ergebnis, das den Spielverlauf treffend widerspiegelt und den SC Kalsdorf II als verdienten Sieger zeigt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Skri97 (791 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Skri97 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.