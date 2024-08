Armbruster-Kopfball sichert SC Seiersberg knappen Sieg

Im Auftaktspiel der 1. Klasse Mitte B trafen der SC Medialine Seiersberg und der SC Foitl Bau Unterpremstätten II aufeinander. Beide Teams zeigten von Beginn an ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, doch am Ende konnte sich Seiersberg dank eines entscheidenden Kopfballtores von Leonhard Armbruster mit 1:0 durchsetzen. Trotz vieler Chancen blieb das Spiel lange Zeit torlos und war von intensiven Zweikämpfen geprägt.

Unterpremstätten dominiert die erste Halbzeit

Bereits in der Anfangsphase der Partie zeigte Unterpremstätten seine Ambitionen. Schon in der 14. Minute verzeichneten sie ihren ersten Torschuss. Kurz darauf, in der 15. Minute, bewahrte eine Superparade von Glawischnig die Gäste vor einem frühen Rückstand. Seiersberg hingegen konnte erst in der 19. Minute durch Puchmüller eine nennenswerte Aktion verzeichnen, die jedoch am Tor vorbei ging.

Unterpremstätten erarbeitete sich im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zahlreiche Chancen. In der 20. Minute hatten sie eine klare Möglichkeit, doch der Ball flog über das Tor. Das Cornerverhältnis von 5:0 für Unterpremstätten in der 28. Minute verdeutlicht ihre Überlegenheit in dieser Phase des Spiels. Trotz aller Bemühungen blieb das Tor jedoch aus.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Seiersberg die Chance zur Führung. In der 43. Minute scheiterte Derler jedoch allein vor dem Torhüter von Unterpremstätten. Im Gegenzug verpasste auch Unterpremstätten eine Topchance, als ein Angreifer den Ball am langen Eck vorbeischoss. So endete die erste Halbzeit ohne Tore, obwohl beide Mannschaften gute Gelegenheiten hatten. Der Schiedsrichter pfiff zur Halbzeit und das Fazit war klar: Seiersberg war in der ersten Hälfte kaum präsent, während die jungen Unterpremstättener immer einen Schritt schneller waren.

Armbruster-Kopfball bringt die Entscheidung

Nach der Pause kam Seiersberg wie ausgewechselt aus der Kabine. In der 46. Minute führte ein Eckball von Hüttenegger zu einem Kopfball von Leonhard Armbruster, der zum 1:0 für Seiersberg einnickte. Dies war ein Wendepunkt im Spiel und brachte den Gastgebern die dringend benötigte Führung.

Trotz des Rückstands gab Unterpremstätten nicht auf und drängte auf den Ausgleich. In der 56. Minute rettete Armbruster in höchster Not und bewahrte Seiersberg vor dem Gegentor. Die Gäste kämpften weiter und setzten die Abwehr von Seiersberg unter Druck, doch diese hielt stand. Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und weiteren Chancen auf beiden Seiten, doch es fielen keine weiteren Tore. In der 90. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff und Seiersberg konnte einen knappen 1:0-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SAM (2260 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SAM mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.