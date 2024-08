Junges Unterpremstätten II fordert routiniertes Seiersberg - Kopfballtor entscheidet spannende Partie

Details Samstag, 17. August 2024 15:12

Zum Auftakt der 1. Klasse Mitte B standen sich der SC Medialine Seiersberg und der SC Foitl Bau Unterpremstätten II gegenüber. Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bot Spannung pur, doch am Ende entschied ein einziges Tor die Partie zugunsten der Seiersberger. Ein Kopfballtreffer von Leonhard Armbruster nach der Pause sicherte den Gastgebern den 1:0-Sieg.

Seiersberg ist eine verschworene Einheit, mittendrin Keeper Glawischnig

Jung gegen Mischung aus jung und routiniert

Die Gäste aus Unterpremstätten traten mit einer bemerkenswert jungen Mannschaft an, darunter sogar zwei 15-jährige Nachwuchsspieler. Fast das gesamte Team könnte in einer U17- oder U18-Mannschaft spielen. Trainer Philipp Degen hat die Aufgabe, diese jungen Talente zu fördern und auszubilden, um sie langfristig für die Oberliga-Mannschaft vorzubereiten.

Starke erste Halbzeit der jungen Unterpremstättener

Von Beginn an zeigten die jungen Spieler von Unterpremstätten ihre Ambitionen. Nach einer Viertelstunde bewahrte Seiersbergs erfahrener Keeper Patrick Glawischnig seine Mannschaft mit einer starken Parade vor einem frühen Rückstand. Die Gäste dominierten die erste Halbzeit deutlich und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Das Cornerverhältnis von 5:0 für Unterpremstätten nach einer halben Stunde unterstreicht ihre Überlegenheit in dieser Phase. Doch trotz der klaren Chancen blieb das erlösende Tor aus. Seiersberg suchte das Heil aus einer gesicherten Abwehr heraus und das Konzept ging auch auf.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Seiersberg eine große Gelegenheit zur Führung, doch Derler scheiterte allein vor dem Torhüter. Im Gegenzug verpasste auch Unterpremstätten eine weitere Topchance. So ging es torlos in die Halbzeitpause, obwohl die junge Truppe aus Unterpremstätten das Spielgeschehen weitgehend kontrollierte. Philipp Degen zeigte sich zufrieden: „Wir waren in der ersten Halbzeit grundsätzlich überlegen, haben tolle Torchancen liegen gelassen und waren dominant.“

Seiersberg zeigt Routine und entscheidet das Spiel

Nach der Pause trat Seiersberg deutlich entschlossener auf. In der 49. Minute führte ein Eckball von Hüttenegger zum entscheidenden Kopfball von Armbruster, der den Ball zum 1:0 einnickte. Dieser Treffer brachte den Gastgebern die Führung und war ein Wendepunkt in der Partie. Die routinierte Seiersberger Mannschaft, die in dieser Saison ambitionierte Ziele verfolgt, zeigte in diesem Moment ihre ganze Erfahrung. Die Heimelf wurde im Sommer gezielt verstärkt und man wird eine gute Rolle in der Saison spielen - der Torschütze ist im Sommer aus Gössendorf zum Team von Trainer Mokoru gewechselt.

Unterpremstätten ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter auf Augenhöhe. Die jungen Gäste setzten die Abwehr von Seiersberg immer wieder unter Druck, doch diese hielt stand. Trotz intensiver Zweikämpfe und weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim knappen 1:0 für Seiersberg.

Stimme zum Spiel:

Nach dem Spiel gratulierte Philipp Degen dem Gegner: „Nach der Pause wurde Seiersberg stärker. Mit dem Standard haben sie alle Routine gezeigt. Ich bin zufrieden, es war ein cooles Spiel mit einer reinen Jugendmannschaft.“

Der knappe Sieg von Seiersberg spiegelt wider, wie knapp und hart umkämpft die Partie war. Beide Teams zeigten großen Einsatz, doch am Ende entschied die Routine über die jugendliche Spielfreude.

Aufstellungen:

SC Medialine Seiersberg: Patrick Glawischnig, Maximilian Puchmüller, Ernest Manu, Damjan Kojic, Thomas Hüttenegger, Leonhard Armbruster, Lukas Patterer, Rene Hirschböck, Beis Parlic, Marcel Cepin (K), Dorian Derler

Ersatzspieler: Kevin Gross, Jakob Hofer, Ivan Kljajic, Stefan Thomann

Trainer: Stefan Mokoru

- SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Julian Mayer, Lorenz Christoph Kürbisch (K), Yannick Halvax, Dzejlan Ramic, Alexander Wolf, Clemens Berndl, Niklas Nimmerfall, David Neumann, Jannis Wagner, Felix Carstensen, Nico Leon Lackner

Ersatzspieler: Philipp Dürrauer, Jonas Carstensen, Dominique Kratzer, Stefan Micanovic, Kilian Forstinger

Trainer: Philipp Degen Seiersberg - Unterpremstätten 1:0 (0:0) Torschütze Leonhard Armbruster (49.) Bericht Florian Kober Hier geht es zum Spielbericht unseres Livetickers vor Ort

