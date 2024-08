SV Tobelbad dominiert SAZ Edelstauden-Frannach II mit klarem 5:1-Sieg

Details Sonntag, 18. August 2024 15:39

Der SV Tobelbad hat sich in der ersten Runde der 1. Klasse Mitte B gegen SAZ Edelstauden-Frannach II eindrucksvoll durchgesetzt. Mit einem überlegenen 5:1-Erfolg präsentierte sich die Heimmannschaft vor allem offensiv in Bestform. Ein Hattrick von Julian Sandro Gesslbauer und starke Spielzüge von Sandro Krainz sorgten für ein spannendes Spiel, bei dem SAZ Edelstauden-Frannach II nur selten zur Entfaltung kam.

SV Tobelbad legt früh den Grundstein - Führung nach 13 Minuten

Vom Anpfiff an dominierte der SV Tobelbad das Spielgeschehen. Bereits in der 13. Minute belohnte sich die Mannschaft mit dem ersten Treffer. Ein schöner Spielzug führte dazu, dass Sandro Krainz den Ball auf die zweite Stange verlängerte und Julian Sandro Gesslbauer gekonnt zum 1:0 einnetzte.

Das Team von SAZ Edelstauden-Frannach II konnte in der Anfangsphase wenig entgegensetzen. Tobelbad bestimmte weiterhin das Spielgeschehen und erzielte in der 38. Minute das 2:0. Sandro Krainz zeigte sich nach einem schönen Dribbling ruhig und schob den Ball gekonnt ins lange Eck.

Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Tobelbad auf 3:0. In der 41. Minute verwandelte Julian Sandro Gesslbauer einen Abpraller von Sandro Krainz und sorgte damit bereits frühzeitig für eine Vorentscheidung. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb SV Tobelbad die dominierende Mannschaft. Trotz der Hitze und einer kurzen Trinkpause in der 23. Minute und erneut in der 66. Minute, blieb das Heimteam fokussiert und drängte weiterhin auf weitere Treffer. In der 70. Minute gelang Sandro Krainz ein weiteres Tor. Nach einem Eckball von Regö Pödör nutzte er den Abpraller und traf stark ins Eck zum 4:0.

Tobelbad sehr dominant wie in der ersten Halbzeit chrisjanics07, Ticker-Reporter

Der Ehrentreffer für SAZ Edelstauden-Frannach II fiel in der 81. Minute durch Valdrin Krasniqi, der aus dem Nichts vom Strafraumrand traf. Dennoch änderte dies nichts an der klaren Überlegenheit des SV Tobelbad. Somit hatte die junge Truppe wenigstens ihren Ehrentreffer.

In der 88. Minute setzte Julian Sandro Gesslbauer mit seinem dritten Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt. Nach einem beeindruckenden Sprint von Sandro Krainz legte dieser den Ball perfekt rüber, sodass Gesslbauer seinen Hattrick komplettierte.

Mit diesem deutlichen Sieg setzt der SV Tobelbad ein starkes Zeichen zum Saisonauftakt und zeigt, dass sie in der 1. Klasse Mitte B ein ernstzunehmender Gegner sind.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Tobelbad : SAZ Edelstauden-Frannach II - 5:1 (3:0)

88 Julian Sandro Gesslbauer 5:1

81 Valdrin Krasniqi 4:1

70 Sandro Krainz 4:0

41 Julian Sandro Gesslbauer 3:0

38 Sandro Krainz 2:0

13 Julian Sandro Gesslbauer 1:0

