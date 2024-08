SV Justiz Graz besiegt FC Fernitz-Mellach mit 2:1

Details Sonntag, 18. August 2024 18:09

In einer packenden Partie der 1. Runde der 1. Klasse Mitte B setzte sich der SV Justiz Graz knapp mit 2:1 gegen den FC Fernitz-Mellach durch. Der Endstand spiegelte den intensiven Verlauf des Spiels wider, bei dem beide Mannschaften alles gaben. Die Tore von Florian Pitner und Gerin Jochen Stadler brachten den Gästen die Führung, bevor Christopher Galli für den FC Fernitz-Mellach verkürzte, aber letztlich blieb es beim knappen Auswärtssieg für den SV Justiz Graz.

SV Justiz Graz mit frühem Vorsprung

Die Begegnung zwischen dem FC Fernitz-Mellach und dem SV Justiz Graz startete pünktlich und versprach von Beginn an spannend zu werden. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, sich in der ersten Runde der Saison stark zu präsentieren. Schon nach 29 Minuten gelang es dem SV Justiz Graz, das erste Mal zuzuschlagen. Florian Pitner erzielte das 0:1 und setzte damit ein klares Zeichen. Die Defensive des FC Fernitz-Mellach konnte dem Druck der Gäste nicht standhalten, und so nutzte Pitner seine Chance eiskalt aus.

Nach diesem Treffer versuchte der FC Fernitz-Mellach, schnell zu reagieren und den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SV Justiz Graz stand solide und ließ den Gastgebern wenig Raum, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 0:1, und die Gäste gingen mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Gäste bauen Führung aus, FC Fernitz-Mellach verkürzt

Nach der Pause setzte der SV Justiz Graz seinen Angriffswirbel fort und wurde dafür in der 56. Minute belohnt. Gerin Jochen Stadler traf zum 0:2 und erhöhte damit den Druck auf den FC Fernitz-Mellach. Dieser Treffer schien die Gastgeber jedoch wachzurütteln, und sie kämpften verbissen, um den Anschluss zu finden.

In der 78. Minute war es dann soweit: Christopher Galli erzielte das 1:2 und brachte damit neuen Schwung in die Partie. Der FC Fernitz-Mellach schöpfte neue Hoffnung und warf nun alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen der Heimmannschaft, während der SV Justiz Graz versuchte, die knappe Führung über die Zeit zu retten.

In der 91. Minute beendete der Schiedsrichter das Spiel mit dem Endstand von 1:2. Der SV Justiz Graz konnte somit einen hart umkämpften Auswärtssieg feiern und sich über die drei wichtigen Punkte freuen. Der FC Fernitz-Mellach hingegen musste sich trotz einer starken kämpferischen Leistung geschlagen geben und hofft auf eine bessere Ausbeute in den kommenden Spielen.

1. Klasse Mitte B: Fernitz-Mellach : SV Justiz Graz - 1:2 (0:1)

78 Christopher Galli 1:2

56 Gerin Jochen Stadler 0:2

29 Florian Pitner 0:1

