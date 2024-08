SV Feldkirchen II besiegt Gratwein-Straßengel II mit 4:1

Details Sonntag, 18. August 2024 18:22

Der SV Feldkirchen II konnte in einem torreichen Spiel gegen den SV Gratwein-Straßengel II einen deutlichen 4:1-Sieg erringen. Trotz eines frühen Rückstands kämpfte sich die Heimmannschaft eindrucksvoll zurück und zeigte eine dominante Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Der Spielverlauf war geprägt von intensiven Duellen und einigen sehenswerten Treffern.

Frühe Führung für Gratwein-Straßengel II - Babic nach einer Viertelstunde

Die Partie begann dynamisch, und bereits in der 15. Minute konnte der SV Gratwein-Straßengel II in Führung gehen. Ein direkter Freistoß von Edwin Babic brachte das 0:1 und sorgte für Jubel aufseiten der Gäste. Doch diese Führung hielt nicht lange an. In der 21. Minute schlug der SV Feldkirchen II zurück. Manuel Pfeiler erzielte den Ausgleich, nachdem sein Schuss von der Abwehr der Gäste zunächst abgewehrt wurde, der Ball jedoch zurück zu ihm sprang und er ihn ins kurze Eck versenkte.

Die Gastgeber ließen sich von der frühen Führung der Gäste nicht beeindrucken und übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, war es Lukas Bauer, der mit einem Distanzschuss aus 30 Metern den Ball unter die Latte hämmerte und somit das 2:1 für den SV Feldkirchen II erzielte.

Kurz darauf, in der 45. Minute, sah Dominik Grabner von Gratwein-Straßengel II die Rote Karte, nachdem er einen gegnerischen Spieler hart gefoult hatte. Mit einer 2:1-Führung und einem Mann mehr auf dem Feld ging der SV Feldkirchen II in die Halbzeitpause.

Dominante zweite Halbzeit von SV Feldkirchen II

Nach der Halbzeitpause setzte der SV Feldkirchen II seine dominante Spielweise fort. In der 66. Minute erhöhte Raphael Koval nach einem präzisen Lupfer auf 3:1. Koval setzte sich gegen die Abwehrspieler der Gäste durch und schob den Ball eiskalt ins rechte untere Eck. Dies war ein klarer Beweis für die Qualität und Effizienz der Heimmannschaft in der Offensive.

Gratwein-Straßengel II versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu wehren, doch SV Feldkirchen II kontrollierte das Spielgeschehen weitgehend. Immer wieder kamen die Gastgeber zu gefährlichen Angriffen und setzten die Abwehr der Gäste unter Druck. In der 75. Minute machte Philipp Fabian den Sack endgültig zu. Nach einer hervorragenden Flanke köpfte er den Ball ins lange Eck zum 4:1-Endstand.

Die letzten Minuten des Spiels wurden von weiteren Angriffen des SV Feldkirchen II geprägt, doch es blieb beim 4:1. Mehrere Eckbälle in den Schlussminuten zeugten von der anhaltenden Offensivkraft der Heimmannschaft. Als der Schiedsrichter das Spiel in der 90. Minute abpfiff, war der Jubel bei den Spielern und Fans des SV Feldkirchen II groß. Mit diesem Sieg setzten sie ein deutliches Zeichen in der ersten Runde der 1. Klasse Mitte B.

Fazit zu dieser torreichen Begegnung

Zusammengefasst bot die Partie zwischen dem SV Feldkirchen II und dem SV Gratwein-Straßengel II spannende Fußballunterhaltung mit zahlreichen Toren und packenden Szenen. Die Gastgeber zeigten nach einem frühen Rückstand Moral und drehten das Spiel eindrucksvoll zu ihren Gunsten. Gratwein-Straßengel II konnte dem Druck der Hausherren, mit einem Mann weniger auf dem Platz, letztlich nicht standhalten und musste sich klar geschlagen geben.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Feldkirchen II : Gratwein-Straßenge - 4:1 (2:1)

75 Philipp Fabian 4:1

66 Raphael Koval 3:1

42 Lukas Bauer 2:1

21 Manuel Pfeiler 1:1

15 Edwin Babic 0:1

