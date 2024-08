Schöcklland United gewinnt erstes Pflichtspiel - 1:0 gegen Andritz Reserve

Details Sonntag, 18. August 2024 20:30

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Mitte B setzte sich Schöcklland United II knapp mit 1:0 gegen SV Andritz II durch. Das entscheidende Tor fiel kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit durch ein unglückliches Eigentor von Andritz. Die Partie war von Beginn an spannend und hielt die über 100 Zuschauer bis zum Schluss in Atem.

Spannende erste Halbzeit ohne Tore - über 100 Zuschauer

Das Spiel begann temporeich und SV Andritz II setzte gleich ein erstes Ausrufezeichen. Bereits in der 5. Minute lupfte Tobias Köchl den Ball gekonnt über den Torwart von Schöcklland United, Elias Wiedenhofer, doch der Ball landete nur an der Latte. Dies sollte nicht der letzte gefährliche Abschluss von Andritz in der ersten Hälfte bleiben. In der 29. Minute zeigte Simone Saccon seine Schussstärke mit einem Distanzschuss, der jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

Nur zwei Minuten später fand der Ball zwar den Weg ins Netz, aber A. Köchl stand im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, hatte Köchl erneut Pech, als er wieder die Latte traf. So blieb es zur Pause beim 0:0, obwohl Andritz die klareren Chancen hatte.

Eigentor bringt Schöcklland United in Führung - das erste Tor der neuen Mannschaft im Ligabetrieb

Die zweite Halbzeit begann dramatisch. Bereits in der 46. Minute brachte ein unglückliches Eigentor die Gastgeber von Schöcklland United in Führung. Ein misslungener Rückpass konnte vom Andritzer Torwart Fabian Ardelean nicht kontrolliert werden, und der Ball fand den Weg ins eigene Netz. Dieser Rückschlag brachte Andritz aus dem Konzept, und sie benötigten einige Zeit, um sich zu erholen.

Andritz versuchte jedoch, den Ausgleich zu erzielen. In der 51. Minute kam Tobias Köchl nach einem Stanglpass von Barasandeh erneut gefährlich vor das Tor, scheiterte jedoch knapp. Schöcklland United II hatte ebenfalls Chancen, die Führung auszubauen. So scheiterte Sebastian Bauer in der 61. Minute allein vor dem Torwart Benigni.

Die Schlussphase der Partie war von Spannung geprägt. Barasandeh verpasste in der 69. Minute knapp das Tor, was Andritz weiterhin im Spiel hielt. In den folgenden Minuten erhöhte Andritz den Druck. In der 79. Minute scheiterte Köchl nach einer schönen Kombination. Nur eine Minute später, in der 80. Minute, war es wieder Köchl, der mit einem gefährlichen Schuss den Ausgleich nur knapp verfehlte.

Der erste Sieg im ersten Pflichtspiel für das Projekt im Schöcklland

Schöcklland United kam auch in der Schlussphase zu guten Chancen. In der 83. Minute hatte Christoph Ortner eine vielversprechende Gelegenheit, den Sack zuzumachen, doch sein Abschluss war nicht präzise genug. Schließlich endete das Spiel nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem 1:0-Sieg für die Gastgeber.

Insgesamt bot das Spiel alles, was sich Fußballfans wünschen: Spannung, Dramatik und gute Torraumszenen. Während Andritz II die besseren Chancen in der ersten Halbzeit hatte, nutzte Schöcklland United das entscheidende Missgeschick des Gegners in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Damit startet Schöcklland United erfolgreich in eine neue Ära.

Schöcklland United ist ein gemeinsames Projekt von USV Eggersdorf, SV Weinitzen und dem SV Kumberg. Das Ziel ist es junge und talentierte Spieler in den Spielbetrieb einzubauen und sie optimal zu fördern.

Aufstellungen:

Schöcklland United II: Elias Wiedenhofer (K), Marco Hassler, Benjamin Lubi, Simon Hödl, Sebastian Bauer, Lukas Kristandl, Patrick Pirs, Lorenz Wieser, Christoph Ortner, Nico Alexander Weis, Christoph Drobnak

Ersatzspieler: Matthias Ganser, Thomas Ottacher, Alan Hamaazeez, Manuel Glettler, Simon Moser

Trainer: Christian Lutterschmidt

- Andritz : Paul Benigni, Amin Mujic, Fabian Ardelean, Enzo Giovanni Saccon, Nico Stadlhofer, Simone Riccardo Saccon, Dominik Barasandeh, Markus Schönbacher (K), Lorenz Kompass, Tobias Köchl, Alexander Köchl

Ersatzspieler: Markus Pfleger, Lorenz Obenaus, Kevin Barasandeh, Ralph Ternobetz, Timon Adanic, Yassin Hassanin

Trainer: Peter Kurzmann Bericht Florian Kober- Fotos Schöcklland United

1. Klasse Mitte B: Schöcklland Utd II : Andritz II - 1:0 (0:0)

46 Eigentor durch Fabian Ardelean 1:0

