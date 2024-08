SV Andritz II bezwingt SC Seiersberg mit 2:1 - junges Team holt nicht erwartete Punkte

Details Samstag, 24. August 2024 19:28

Im zweiten Saisonspiel der 1. Klasse Mitte B trafen SV Andritz II und SC Seiersberg aufeinander. Vor heimischer Kulisse konnte SV Andritz II einen 2:1-Sieg feiern und sich wichtige drei Punkte sichern. Die Partie bot spannende Momente, zwei Tore in der ersten Halbzeit und einen hart umkämpften zweiten Durchgang, der von einer roten Karte und zahlreichen Verwarnugen überschattet wurde.

Doppelschlag kurz vor der Pause - Andritz führt 2:0

In der 40. Minute erzielte Tobias Köchl das erste Tor des Spiels und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der Treffer resultierte aus einem gut herausgespielten Angriff, bei dem Köchl den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Die Freude bei den Fans war groß, und der Druck auf die Gäste von SC Seiersberg nahm zu.

Nur wenige Minuten später, in der 44. Minute, erhöhte Maximilian Leon Ulbing auf 2:0 für die Hausherren. Ulbing verwertete eine präzise Hereingabe und ließ dem gegnerischen Torwart Glawischnig keine Chance. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Spieler von SV Andritz II in die Halbzeitpause und konnten zufrieden auf ihre Leistung in den ersten 45 Minuten zurückblicken.

Aufholjagd und rote Karte in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel war SC Seiersberg bemüht, den Rückstand aufzuholen. In der 64. Minute gelang Fabio Schönet der Anschlusstreffer zum 2:1. Schönet nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gastgeber aus und brachte sein Team wieder ins Spiel. Das Tor gab den Gästen neuen Auftrieb und sorgte für eine spannende Schlussphase. Seiersberg zeigte nun reichlich Ambitionen das Spiel noch zu drehen.

SV Andritz II verteidigte den knappen Vorsprung geschickt und ließ keine weiteren Tore mehr zu. In der Nachspielzeit wurde Maximilan Steinlechner mit einer glatten roten Karte vom Feld geschickt. Nach einer Kartenflut von neun gelben Karten durch Schiedsrichter Hofer war dies der negative Höhepunkt des Spiels.

Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und SV Andritz II konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, besonders in der ersten Halbzeit, und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten.

Für SC Seiersberg war es eine bittere Niederlage, vor allem angesichts der roten Karte kurz vor Schluss. Dennoch bewies das Team Kampfgeist und konnte das Spiel bis zum Ende spannend halten. Die junge Andritzer Mannschaft konnte somit erstmals in dieser Saison anschreiben.

Aufstellungen:

Andritz : Paul Benigni - Christoph Obenaus, Fabian Ardelean, Timon Adanic, Alexander Köchl - Lorenz Kompass, Nico Stadlhofer, Markus Schönbacher (K), Manuel Stelzer, Tobias Köchl - Maximilian Leon Ulbing

Ersatzspieler: Markus Pfleger, Amin Mujic, Dominik Barasandeh, Marc Plaschg, Martin Hirmann

Trainer: Peter Kurzmann

- SC Medialine Seiersberg: Patrick Glawischnig, Noah Trummer, Jakob Hofer, Fabio Schönet, Patrick Merkan, Ernest Manu, Dorian Derler, Thomas Hüttenegger, Lukas Patterer, Beis Parlic, Marcel Cepin (K)

Ersatzspieler: Attila Jurcsak, Maximilian Steinkellner, Kevin Gross, Stefan Thomann, Rene Hirschböck

Trainer: Stefan Mokoru Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Andritz II : Seiersberg - 2:1 (2:0)

64 Fabio Schönet 2:1

44 Maximilian Leon Ulbing 2:0

40 Tobias Köchl 1:0

