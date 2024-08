Unterpremstätten II mit klarem 5:0-Sieg - ebenso junge Liebenauer ohne Chance

Details Sonntag, 25. August 2024 00:37

SC Foitl Bau Unterpremstätten II hat in der 2. Runde der 1. Klasse Mitte B einen überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen SV Union Liebenau II gefeiert. Die Gastgeber setzten bereits früh entscheidende Akzente und ließen den Gästen aus Liebenau keine Chance. Besonders auffällig war dabei Aleksander Domjanic, der gleich zwei Tore erzielte und maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Frühe Führung und Dominanz von Unterpremstätten II

Von Beginn an machte Unterpremstätten II klar, dass sie dieses Spiel dominieren wollten. Bereits in der 3. Minute fiel das erste Tor durch David Neumann, der die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Das frühe Tor setzte die Richtung für den weiteren Verlauf der Partie, denn die Hausherren setzten Liebenau II sofort unter Druck und ließen ihnen kaum Raum für eigene Spielzüge.

Nur zwölf Minuten später erhöhte Aleksander Domjanic auf 2:0. Der Treffer entstand aus einem schnellen und präzisen Angriffsspiel, das die Gästeabwehr überwältigte. Domjanic zeigte sich in Topform und nutzte seine Chancen eiskalt. Auch nach diesem Treffer ließ der Gastgeber nicht locker und setzte die Defensive von Liebenau II weiter massiv unter Druck.

In der 24. Minute war es erneut Domjanic, der seine Klasse unter Beweis stellte und das 3:0 erzielte. Die Gäste aus Liebenau wirkten zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und fanden kein Mittel, um das Offensivspiel der Gastgeber zu stoppen. Bis zur Halbzeitpause konnten die Gäste keine nennenswerten Aktionen mehr setzen und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine.

Unterpremstätten II macht alles klar - nach 51 Minuten stand es 4:0

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Unterpremstätten II nicht nach. In der 51. Minute war es Niklas Nimmerfall, der auf 4:0 erhöhte. Wieder einmal zeigte sich die Überlegenheit der Gastgeber in der Präzision und Schnelligkeit ihrer Angriffe. Nimmerfall nutzte eine Vorlage perfekt und ließ dem Torwart von Liebenau II keine Chance.

Die Gäste zeigten sich zwar bemüht, noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben, doch die Defensive von Unterpremstätten II stand sicher und ließ keine nennenswerten Torchancen zu. Die wenigen Angriffe, die Liebenau II starten konnte, wurden meist schon im Mittelfeld abgefangen.

In der 87. Minute setzte Stefan Micanovic den Schlusspunkt mit dem 5:0. Ein weiterer schneller Angriff, der die Abwehr der Gäste erneut überforderte, führte zu diesem Treffer. Micanovic krönte damit eine starke Mannschaftsleistung und sorgte für den endgültigen Endstand.

Mit diesem deutlichen Sieg zeigte Unterpremstätten II, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Die Mannschaft präsentierte sich in Topform und ließ keinen Zweifel daran, wer der Herr im eigenen Haus ist. Liebenau II hingegen musste eine bittere Niederlage einstecken und ist nach zwei Spielen noch ohne Punkte.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 5:0, und die Fans von Unterpremstätten II durften sich über eine beeindruckende Leistung ihrer Mannschaft freuen.

Stimme zum Spiel

Philipp Degen - Trainer SCU

Spielanalyse und Statement

"Wir haben über die gesamten 90 Minuten eine starke und konzentrierte Leistung gezeigt. Unser Team war von Beginn an präsent, spielte aggressiv und nutzte die Chancen effektiv. Besonders in der ersten halben Stunde haben wir das Spiel dominiert und uns mit entschlossenem Angriffsspiel belohnt. Trotz unserer Dominanz haben wir einige Chancen liegen lassen, was zeigt, dass immer noch Luft nach oben ist.

In der Viertelstunde vor der Pause hat Liebenau, ebenso eine sehr junge und talentierte Mannschaft, ordentlich Druck gemacht und gezeigt, dass viel Potenzial in ihnen steckt. Dennoch konnten wir das Spielgeschehen wieder an uns reißen und letztendlich verdient in dieser Höhe gewinnen. Der Sieg spiegelt unsere starke Gesamtleistung wider und ist ein verdienter Lohn für die harte Arbeit des Teams."

Aufstellungen: SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Julian Mayer, Lorenz Christoph Kürbisch (K), Dzejlan Ramic, Dominique Kratzer, Alexander Wolf, Niklas Nimmerfall, David Neumann, Aleksander Domjanic, Jannis Wagner, Felix Carstensen, Nico Leon Lackner

Ersatzspieler: Tobias Belohlavek, Yannick Halvax, Philipp Dürrauer, David Gepp, Stefan Micanovic, Kilian Forstinger

Trainer: Philipp Degen

- SVU Liebenau II: Ledion Cervadiku, Leon Leite, Anid Sarajlic, Sergiu Has, Jochen Luca Malli, Arafat Sohil, Adin Muratovic (K), Patrick Minh Nguyen, Fabian Omidvaran, Gabriel Andic, Armin Sarajlic

Ersatzspieler: Nick Markovic, Rajan Hima, Leonard Bayr, Simon Felix Tscherne

Trainer: Philip Neubauer

1. Klasse Mitte B: Unterprem. II : Liebenau II - 5:0 (3:0)

87 Stefan Micanovic 5:0

51 Niklas Nimmerfall 4:0

24 Aleksander Domjanic 3:0

15 Aleksander Domjanic 2:0

3 David Neumann 1:0

