Unentschieden zwischen Petersdorf II und FC Fernitz-Mellach - erster Punkt für die Gäste

Details Montag, 26. August 2024 16:21

In einem umkämpften Duell in der 1. Klasse Mitte B trennten sich Petersdorf II und der FC Fernitz-Mellach mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Während Petersdorf II in der ersten Halbzeit in Führung ging, konnte der FC Fernitz-Mellach in der zweiten Hälfte ausgleichen. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, was den Zuschauern ein aufregendes Spiel bot.

Frühe Führung für Petersdorf II - zur Pause führt der Gastgeber

Bereits in der Anfangsphase entwickelte sich ein intensives Spiel zwischen Petersdorf II und dem FC Fernitz-Mellach. Beide Mannschaften agierten von Beginn an offensiv und suchten ihre Chancen. Trotz einiger guter Ansätze blieb es lange bei einem ausgeglichenen Spiel, ohne dass eine der beiden Mannschaften wirklich zwingende Torchancen herausspielen konnte.

In der 41. Minute gelang dann jedoch der erste entscheidende Moment der Partie. Rok Gruskovnjak von Petersdorf erzielte per Elfmeter das 1:0. Es war ein wichtiger Treffer kurz vor der Halbzeit, der den Gastgebern die nötige Sicherheit gab, mit einer Führung in die Pause zu gehen.

Mit dem 1:0 im Rücken agierte Petersdorf II in den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit souverän und ließ keine weiteren Chancen für die Gäste zu. Der FC Fernitz-Mellach tat sich schwer, gegen die kompakte Defensive der Gastgeber durchzukommen, und so blieb es beim 1:0 zur Halbzeit.

Fernitz-Mellach gleicht aus - in den letzten zwanzig Minuten war alles offen

Nach der Pause erhöhte der FC Fernitz-Mellach den Druck und suchte verstärkt den Weg nach vorne. Die Gäste wollten sich mit der drohenden Niederlage nicht abfinden und erspielten sich zunehmend mehr Spielanteile. Petersdorf II verteidigte jedoch geschickt und lauerte auf Konterchancen.

Die Bemühungen des FC Fernitz-Mellach wurden schließlich in der 68. Minute belohnt. Matthias Hiebaum traf zum verdienten 1:1-Ausgleich. Der Treffer gab den Gästen neuen Auftrieb, und das Spiel wurde nun noch intensiver.

In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften noch auf den Siegtreffer drängten. Sowohl Petersdorf II als auch der FC Fernitz-Mellach hatten ihre Chancen, doch es fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Beide Torhüter zeigten zudem starke Leistungen und verhinderten weitere Treffer.

In der 92. Minute endete schließlich das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Die Zuschauer hatten eine spannende Partie gesehen, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten und bis zum Schluss um den Sieg kämpften. Für die Gäste war es der erste Punkt in der Saison - Petersdorf II hält aktuell bei vier Punkten nach zwei Partien.

1. Klasse Mitte B: Petersdorf II : Fernitz-Mellach - 1:1 (1:0)

68 Matthias Hiebaum 1:1

41 Rok Gruskovnjak 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.