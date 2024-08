FC Fernitz-Mellach bezwingt dank Galli-Doppelpack Unterpremstätten II

Ein intensives Match in der 1. Klasse Mitte B endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den FC Fernitz-Mellach gegen den SC Foitl Bau Unterpremstätten II. Trotz eines frühen Führungstreffers und einer komfortablen Halbzeitführung musste Fernitz-Mellach in der zweiten Hälfte noch einmal zittern. Ein kurioses Tor für Unterpremstätten sorgte für eine dramatische Schlussphase, doch letztlich konnte Fernitz-Mellach den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Blitzstart für Fernitz-Mellach

Das Spiel begann äußerst schwungvoll für die Gastgeber. Bereits in der ersten Spielminute konnte Chris Galli den FC Fernitz-Mellach in Führung bringen. Galli zeigte sich in herausragender Form und erzielte nur elf Minuten später ein weiteres Tor, ein absolutes Traumtor, das die Fans im Stadion jubeln ließ. Mit dieser schnellen 2:0-Führung hatte sich Fernitz-Mellach eine gute Ausgangsposition geschaffen.

Unterpremstätten fand in der Anfangsphase schwer ins Spiel und konnte ihre Vorstellungen zunächst nicht umsetzen. Die jungen Gäste wirkten in dieser Phase nahezu in einer Schockstarre. Erst nach etwa einer halben Stunde fand Unterpremstätten besser ins Spiel und konnte sich erste Chancen erarbeiten. Doch die Abwehr von Fernitz-Mellach sowie deren Torhüter verhinderten vorerst einen Anschlusstreffer. Besonders erwähnenswert ist hier der prächtige Reflex des Fernitz-Torwarts, der in der 26. Minute eine Großchance der Gäste vereitelte. Kurz darauf gönnten sich beide Teams eine Trinkpause bei sommerlichen 28 Grad.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste einige gute Möglichkeiten, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Besonders in der 59. Minute wurde es brenzlig, als ein Schuss von Unterpremstätten nur die Latte traf. Fernitz-Mellach spielte in dieser Phase eher defensiv und versuchte, die Führung zu verwalten. Fernitz-Keeper Chris Seiner zeigte eine herausragende Leistung und vereitelte mehrere Chancen der Gäste, wie auch in der 70. Minute, als er erneut glänzend parierte.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 80. Minute, als Unterpremstätten durch ein kurioses Tor von Stefan Micanovic zum 2:1-Anschlusstreffer kam. Trotz dieses Rückschlags blieben die Hausherren ruhig und spielten die letzten Minuten diszipliniert herunter. Unterpremstätten setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte und drängte auf den Ausgleich. Doch die Defensive von Fernitz-Mellach hielt dem Druck stand.

Die sechsminütige Nachspielzeit konnten die Gäste nicht nutzen, um den Ausgleich zu erzielen. Mit dem Schlusspfiff endete das packende Spiel mit einem 2:1-Sieg für den FC Fernitz-Mellach.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Skri97 (896 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Skri97 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.