Schöcklland United unterliegt TuS Good Vibes Rein II in hitziger Partie mit 1:2

Details Samstag, 31. August 2024 23:48

In einem spannenden und ereignisreichen Spiel musste sich Schöcklland United vor heimischem Publikum knapp mit 1:2 gegen TuS Good Vibes Rein II geschlagen geben. Rund 150 Zuschauer sahen eine Partie, die vor allem von intensiven Zweikämpfen, hohen Temperaturen und starken Torhüterleistungen geprägt war. In beiden Teams zeigten sich sehr talentierte junge Spieler, deren Weg aus dem Juniorenbereich hinaus, gerade begonnen hat.

Michael Klug setzte die Gegner immer wieder über die Flanke unter Druck, die verteidigten jedoch sehr geschickt

Zwei Tore und ein Platzverweis im ersten Durchgang

Das Spiel begann zunächst mit vorsichtigen Annäherungen beider Teams. Bereits in der zweiten Minute sorgte Rok Zdovc mit einem Weitschuss, der nur die Latte traf, für einen ersten Schreckmoment bei den Gastgebern. Schöcklland United zeigte sich jedoch unbeeindruckt, spielte selbst nach vorne und kam in der 3. Minute zu einem ersten Eckball, der allerdings ohne Erfolg blieb.

Die ersten zehn Minuten gestalteten sich ausgeglichen, wobei beide Teams bei sommerlichen Temperaturen viel Einsatz zeigten. Vor allem Michael Klug von Schöcklland United war in dieser Phase auffällig, als er immer wieder über die rechte Seite vorstieß. Die Defensive der Gäste, angeführt von Keeper Prettenhofer, blieb jedoch stabil und ließ keine großen Chancen zu.

In der 18. Minute kam es dann zum ersten Tor des Spiels, jedoch unter unglücklichen Umständen für die Gastgeber. Simon Moser versuchte, einen gefährlichen Ball vor der Linie zu klären, überwand dabei jedoch seinen eigenen Torhüter und bescherte TuS Good Vibes Rein II die 1:0-Führung durch ein Eigentor.

Schöcklland United ließ sich durch den Rückstand nicht beirren und drängte auf den Ausgleich. In der 35. Minute wurden die Bemühungen belohnt, als Sebastian Bauer nach einem perfekten Querpass eiskalt zum 1:1 einschob. Kurz darauf hätte Bauer sogar die Führung erzielen können, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Riesige Chance für die Gastgeber- Bauer knapp am Tor vorbei und nur Augenblicke später Klug schon mit der nächsten Gelegenheit Florian Kober, Ticker-Reporter

Die Partie kippte jedoch kurz vor der Halbzeit wieder zugunsten der Gäste, als Weis von Schöcklland United II nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann weniger ging es für die Gastgeber in die zweite Halbzeit, die mit einem 1:1-Pausenstand begann.

Siegtreffer und eine weiterer Platzvrweis - am Ende gewinnt Rein

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, übernahm TuS Good Vibes Rein II wieder die Kontrolle. In der 50. Minute sorgte erneut Rok Zdovc für die erneute Führung der Gäste. Er setzte sich auf der rechten Seite durch und zirkelte den Ball unhaltbar ins Kreuzeck zum 2:1.

Trotz Unterzahl zeigte Schöcklland United II eine kämpferische Leistung und erspielte sich weitere Chancen. Klug und Bauer waren immer wieder gefährlich, doch Prettenhofer im Tor der Gäste blieb ein sicherer Rückhalt.

Die Schlussphase wurde von mehreren hitzigen Szenen und einigen Gelben Karten auf beiden Seiten geprägt. In der 88. Minute wurde auch Thomas Rückschloss von TuS Good Vibes Rein II nach einem wiederholten Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, sodass die letzten Minuten mit zehn gegen zehn Spielern bestritten wurden.

Auf jeder Seite jeweils eine Chance in den letzten fünf Minuten - es bleibt beim 1:2 Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit kam es noch zu einem Zusammenstoß zwischen Simon Hödl und dem Gäste-Keeper Prettenhofer, der für beide eine Behandlungspause zur Folge hatte. Doch trotz aller Bemühungen von Schöcklland United II blieb es beim 1:2-Endstand.

Am Ende mussten sich die Gastgeber trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben, während TuS Good Vibes Rein II drei wichtige Punkte mit nach Hause nahm. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Rok Zdovc und Michael Rückschloss bei den Gästen sowie Sebastian Bauer und Genc Buqa bei den Gastgebern, die allesamt zu den besten Spielern der Partie zählten.

Stimme zum Spiel

Michael Rückschloss - Kapitän TUS Rein II

"Bei den äußeren Bedingungen, sprich der großen Hitze, und den vielen Ausfällen, ist dieses Ergebnis besonders erfreulich. Es war ein wichtiger Sieg für uns", so das Statement des Kapitäns.

Er betonte, wie gut seine Mannschaft defensiv gearbeitet hat: "Wir haben heute sehr diszipliniert verteidigt und unsere wenigen Chancen effektiv genutzt. In solchen Spielen ist es entscheidend, dass man aus wenig viel macht, und das haben wir geschafft."

Nach einem schwierigen Saisonstart mit zwei Niederlagen war dieser Erfolg umso wichtiger: "Die Mannschaft war heute kämpferisch auf der Höhe. Wir wollten unbedingt den ersten Sieg einfahren, und das hat man auf dem Platz gesehen."

Abschließend blickt Rückschloss zuversichtlich in die Zukunft: "Wir werden hart arbeiten, um wieder in die Spur zu finden. Dieser Sieg war ein guter Anfang, aber wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Wenn wir so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg."

Aufstellungen: Schöcklland United II: Matthias Ganser (K), Michael Klug, Marco Hassler, Simon Moser, Genc Buqa, Sebastian Bauer, Lukas Kristandl, Nico Alexander Weis, Lorenz Wieser, Benjamin Lubi, Patrick Pirs

Ersatzspieler: Tobias Turek, Manuel Glettler, Simon Hödl, Christoph Drobnak, Christoph Ortner, David Manninger

Trainer: Christian Lutterschmidt

- TuS Good Vibes Rein II: Sebastian Hannes Prettenhofer - Tim Bezjak, David Greimel, Thomas Rückschloss, Tobias Harrer - Tobias Glawogger, Timo Meßner, Samuel Berrer, Lukas Strohhäusl, Rok Zdovc - Michael Rückschloss (K)

Ersatzspieler: Florian Draxler, Luca Gerald Markus Schinnerl

Trainer: Thomas Rückschloss Bericht und Fotos Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Schöcklland Utd II : Rein II - 1:2 (1:1)

50 Rok Zdovc 1:2

35 Sebastian Bauer 1:1

18 Eigentor durch Simon Moser 0:1

