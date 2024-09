SV Justiz Graz schenkt Gratwein-Straßengel II siebenTore ein

Details Sonntag, 01. September 2024 02:01

In einem torreichen Aufeinandertreffen der 1. Klasse Mitte B konnte der SV Justiz Graz einen beeindruckenden 7:2-Sieg gegen die Gastgeber Gratwein-Straßengel II verbuchen. Bereits früh in der Partie zeigte sich die Überlegenheit der Gäste, die sich durch eine starke Offensivleistung und effiziente Chancenverwertung auszeichneten. Gratwein-Straßengel II konnte trotz einiger Lichtblicke nicht mithalten und unterlag deutlich.

Frühe Führung für SV Justiz Graz

Von Beginn an übernahm der SV Justiz Graz die Kontrolle über das Spiel und ließ keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen. Bereits in der 8. Minute erzielte Felix Pelz per Elfmeter das erste Tor des Spiels und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den weiteren Spielverlauf und erhöhte den Druck auf die Gastgeber.

Gratwein-Straßengel II bemühte sich um eine Antwort, doch die Abwehr von SV Justiz Graz stand sicher. In der 25. Minute schlug Gerin Jochen Stadler erneut zu und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Die Heim-Mannschaft war sichtlich bemüht, ins Spiel zurückzufinden, fand jedoch kein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive des SV Justiz Graz.

Der dritte Treffer ließ nicht lange auf sich warten: In der 36. Minute war es wieder Gerin Stadler, der die Führung der Gäste auf 3:0 ausbaute. Dies war ein deutlicher Dämpfer für die Heim-Mannschaft, die sich weiterhin schwer tat, gefährliche Angriffe zu kreieren. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Denis Mustafa per Strafstoß , den Anschlusstreffer für Gratwein-Straßengel II zu erzielen und auf 1:3 zu verkürzen. Mit diesem Spielstand gingen die Teams in die Kabinen.

SV Justiz Graz baut Führung weiter aus - am Ende steht ein 7:2

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der SV Justiz Graz seine dominante Leistung fort. In der 56. Minute erzielte Gerin Jochen Stadler sein drittes Tor und stellte den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, 4:1 für die Gäste. Gratwein-Straßengel II schien keine Antwort auf die offensive Durchschlagskraft von SV Justiz Graz zu finden.

Die Gäste ließen nicht nach und erhöhten in der 72. Minute durch Gerin Jochen Stadler auf 5:1. Nur zwei Minuten später, in der 74. Minute, setzte Bernhard Huttmann noch einen drauf und erzielte das 6:1. Der Wille der Heim-Mannschaft schien gebrochen, und die Gäste spielten weiterhin souverän und effizient.

Gratwein-Straßengel II zeigte jedoch Kampfgeist und konnte in der 77. Minute durch Alexander Reisenhofer auf 2:6 verkürzen. Dieser Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, da SV Justiz Graz weiterhin das Spielgeschehen bestimmte.

Den Schlusspunkt setzte Jerko Buric in der 86. Minute mit dem Tor zum 7:2-Endstand. Mit diesem Tor besiegelte der SV Justiz Graz ihren beeindruckenden Sieg und unterstrich ihre starke Leistung in dieser Partie. Gratwein-Straßengel II musste sich trotz einiger Bemühungen deutlich geschlagen geben.

Mit dem Schlusspfiff nach 91 Minuten endete das Spiel, und SV Justiz Graz konnte die verdienten drei Punkte mit nach Hause nehmen. Die bisher sieglosen Gastgeber Gratwein-Straßengel II müssen nach dieser Niederlage ihre Lehren ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, während SV Justiz Graz nun bei sechs Punkten nach zwei Spielen in der Tabelle hält.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Gratwein-Straßenge : SV Justiz Graz - 2:7 (1:3)

86 Jerko Buric 2:7

77 Alexander Reisenhofer 2:6

74 Bernhard Huttmann 1:6

72 Gerin Jochen Stadler 1:5

56 Gerin Jochen Stadler 1:4

47 Denis Mustafa 1:3

36 Gerin Jochen Stadler 0:3

25 Gerin Jochen Stadler 0:2

8 Felix Pelz 0:1

