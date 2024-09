SV Tobelbad gewinnt in Unterzahl gegen Stattegg United mit 3:1

Details Montag, 02. September 2024 13:12

In einer unterhaltsamen Begegnung in der 3. Runde der 1. Klasse Mitte B setzte sich der SV Tobelbad gegen Stattegg United mit 3:1 durch. Trotz drückender Hitze und einem frühen Rückstand bewiesen die Gastgeber große Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Besonders Marko Simonovic und Dennis Meskin glänzten als Torschützen für Tobelbad, während Max August Schosteritsch den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

Rückstand für die Gastgeber - zur Pause steht es dann 1:1

Die Partie begann mit einem ersten Freistoß für den SV Tobelbad in der 2. Minute, der jedoch nichts einbrachte. In den ersten Minuten des Spiels waren die Gastgeber bemüht, aber noch nicht konkret in ihren Aktionen. Der erste gefährliche Angriff von Tobelbad in der 11. Minute blieb ebenfalls erfolglos. Überraschend gingen dann die Gäste in der 13. Minute in Führung: Max August Schosteritsch erzielte das 1:0 für Stattegg United mit dem ersten richtigen Angriff.

Doch die Antwort von SV Tobelbad ließ nicht lange auf sich warten. Bereits zwei Minuten später, in der 15. Minute, glich Marko Simonovic für die Gastgeber aus. Das Spiel war wieder offen, und die Zuschauer erwarteten gespannt den weiteren Verlauf. Trotz der extremen Temperaturen von 32 Grad im Schatten zeigten sich die Teams engagiert.

Die Heimmannschaft hatte weitere Chancen, wie in der 27. Minute, als ein Schuss die Latte traf. Doch bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:1. Auch die Gäste versuchten in den letzten Minuten der ersten Halbzeit, durch einen Freistoß in der 45. Minute noch einmal gefährlich zu werden, doch der Tobelbad-Torwart parierte gut.

Tobelbad dreht das Spiel in Unterzahl - die Punkte bleiben in Tobelbad

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Beide Mannschaften versuchten ihre Kräfte bei den hohen Temperaturen einzuteilen.. Dann, in der 63. Minute, ein Schock für die Gastgeber: Regő Pődör sah die Gelb-Rote Karte, und Tobelbad musste in Unterzahl weiterspielen.

Die Gäste nutzten diese Chance jedoch nicht, und nun wurde es spannend, wie Tobelbad die Situation angehen würde. Trotz der numerischen Unterlegenheit blieb Tobelbad gefährlich. In der 76. Minute war es erneut Marko Simonovic, der für die Gastgeber traf und damit das 2:1 erzielte. Nun waren die Gäste gefordert, doch sie konnten ihre Chancen nicht nutzen.

In den letzten Minuten des Spiels drängte Stattegg United auf den Ausgleich, doch Tobelbad verteidigte geschickt. Eine Vorentscheidung fiel beinahe in der 86. Minute, als ein Schuss von Tobelbad knapp das Tor verfehlte.

Schließlich machte Dennis Meskin in der 90. Minute alles klar: Mit seinem Treffer zum 3:1 sicherte er den Sieg für den SV Tobelbad.

Auch in der Nachspielzeit verteidigte Tobelbad souverän und brachte den Sieg mit 10 Mann über die Zeit. Mit diesem verdienten Erfolg klettert der SV Tobelbad in der Tabelle weiter nach oben, während Stattegg United die Heimreise ohne Punkte antreten muss. Das Spiel endete nach insgesamt 96 Minuten mit einem 3:1 für die Gastgeber.

Aufstellungen: Tobelbad: Daniel Schober, Regő Pődör, Peter Matekalo, Julian Sandro Gesslbauer, Marko Simonovic, Sandro Krainz, Jan Lukas Klinger, Philip Gabriel Malaestean, Christoph Lukas Ulmer, Philipp Wolf, Albin Marco Winter (K)

Ersatzspieler: Noah Leon Weger, Marian Volkmar Hermann, Dennis Meskin, Christian Robert Krafcsik, Tobias Schwarz, Patrick Cuno

Trainer: Kevin Glawogger

- Stattegg United SC: Moritz Koschak, Lukas Lackner, Jakob Stelzer, Art Bashotaj, Arda Ok, Max August Schosteritsch, Patrick Rieger, Timon Colin Traun, Benjamin Emiohe (K), Paul Paar, Daniel Mayer

Ersatzspieler: Kevin Feichtinger, Fabian Gavric, Fabian Spahiu, Samuel Hiden, Maximilian Pischorn, Lorenz Dösinger

Trainer: Peter Bachler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Tobelbad : Stattegg United - 3:1 (1:1)

94 Dennis Meskin 3:1

76 Marko Simonovic 2:1

15 Marko Simonovic 1:1

13 Max August Schosteritsch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.