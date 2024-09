SV Andritz II siegt bei SVU Liebenau II - 2:0 für die Kurzmann-Truppe

Details Montag, 02. September 2024 17:53

Der SV Andritz II hat im Auswärtsspiel gegen den SVU Liebenau II einen überzeugenden 2:0-Sieg eingefahren. Die Gäste legten bereits früh den Grundstein für den Erfolg und konnten ihren Vorsprung über die gesamte Spielzeit verteidigen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis, wodurch der SV Andritz II am Ende als verdienter Sieger vom Platz ging.

Blitzstart für SV Andritz II - Köchl trifft in der 2. Minute

Das Spiel begann mit einem schnellen Paukenschlag durch den SV Andritz II. Bereits in der 2. Minute konnte Tobias Köchl nach einem präzisen Diagonalball seines Bruders Alexander Köchl den Ball direkt verwerten und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dies setzte den Gastgeber SVU Liebenau II sofort unter Druck, da sie sich kaum vom frühen Rückstand erholen konnten.

Die Gäste aus Andritz zeigten weiterhin eine dominante Leistung. Nach einer Trinkpause in der 24. Minute, bei der die Anfangsdynamik ein wenig abflachte, gelang es den Gästen erneut, sich in Szene zu setzen. In der 42. Minute war es Patrik Kutlesa, der nach einer Ecke per Kopf einnetzte und den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Diese Führung war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient, da Andritz das Spiel weitgehend kontrollierte.Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.

Vergebene Chancen auf beiden Seiten

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der SV Andritz II seinen Offensivdrang fort. Bereits in der 53. Minute hatte Corda eine große Chance, als er nach einer Flanke von Tobias Köchl den Ball an die Latte köpfte.

T. Köchl mit der Flanke, Corda köpft an die Latte, von dort springt der Ball auf die Linie. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Der Ball sprang jedoch von der Linie zurück ins Spielfeld. Andritz blieb weiter gefährlich und hatte in der 59. Minute die nächste Möglichkeit, als T. Köchl sich auf der linken Seite durchsetzte und Corda bediente, dieser jedoch den Ball nicht richtig traf.

Auf der anderen Seite versuchte der SVU Liebenau II, ins Spiel zurückzufinden. In der 71. Minute hatte Muratovic die Chance per Freistoß, doch Benigni konnte den Ball klären. Kurz darauf, in der 76. Minute, bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen. Has trat an, vergab jedoch die große Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Has vergibt den Strafstoß. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Dies war sicherlich ein Knackpunkt im Spiel, da ein Tor zu diesem Zeitpunkt das Spiel hätte kippen können.

Der SV Andritz II hatte weitere Chancen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. In der 72. Minute vergab A. Köchl nach einem schnellen Konter. Auch in der Schlussphase blieb Andritz gefährlich und hatte in der 90. Minute eine strittige Situation, als T. Köchl den Ball im Tor unterbrachte, jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde.

Mit dem Abpfiff in der 93. Minute stand der verdiente 2:0-Auswärtssieg für den SV Andritz II fest. Der SVU Liebenau II konnte seine Chancen nicht nutzen und musste sich letztlich geschlagen geben. Die Gäste aus Andritz zeigten eine starke Leistung und konnten ihren Vorsprung aus der ersten Halbzeit erfolgreich verteidigen.

Aufstellungen: SVU Liebenau II: Joachim Trummer, Mathias Neubauer, Dimitri Joubert, Nico Tscherner, Jakob Trummer, Sergiu Has, Julian Breznik, Patrick Minh Nguyen, Simon Felix Tscherne, Gabriel Andic, Armin Sarajlic (K)

Ersatzspieler: Ledion Cervadiku, Jonas Zwischenbrugger, Nick Markovic, Adin Muratovic, Fabian Omidvaran

Trainer: Mag. Philip Neubauer

- Andritz : Paul Benigni - Amin Mujic, Enzo Giovanni Saccon, Patrik Kutlesa, Martin Hirmann, Alexander Köchl - Jacopo Julius Corda, Dominik Barasandeh, Markus Schönbacher (K), Marc Plaschg, Tobias Köchl -

Ersatzspieler: Markus Pfleger, Lorenz Obenaus, Nathanael Kapper

Trainer: Peter Kurzmann Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Liebenau II : Andritz II - 0:2 (0:2)

42 Patrik Kutlesa 0:2

2 Tobias Köchl 0:1

