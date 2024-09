Petersdorf II mit knappem Sieg gegen Gratwein-Straßengel II

Details Freitag, 06. September 2024 23:09

In einem knappen Aufeinandertreffen der 1. Klasse Mitte B konnte Petersdorf II einen knappen 1:0-Sieg gegen Gratwein-Straßengel II einfahren. Vor heimischem Publikum sicherte sich Petersdorf II dank eines einzigen Tores von Rok Gruskovnjak den Sieg. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft und endete mit einem Platzverweis.

Frühe Führung durch Gruskovnjak - zur Pause führen die Gastgeber

Bereits in der 19. Minute gelang es Petersdorf II, das erste und einzige Tor der Begegnung zu erzielen. Nach einem präzisen Flankenball nutzte Rok Gruskovnjak seine Kopfballstärke aus und beförderte den Ball gekonnt ins Netz. Dieser Treffer setzte ein frühes Ausrufezeichen und brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position.

Gratwein-Straßengel II bemühte sich im Anschluss, den Ausgleich zu erzielen, konnte aber trotz einiger vielversprechender Angriffe die Defensive von Petersdorf II nicht überwinden. Die Gastgeber verteidigten diszipliniert und ließen nur wenige klare Torchancen zu. In der 41. Minute bot sich Hadi die große Gelegenheit, die Führung für Petersdorf II weiter auszubauen, doch seine grroße Möglichkeit blieb ungenutzt und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Gratwein-Straßengel II erhöhte den Druck und suchte nach dem Ausgleichstreffer, während Petersdorf II versuchte, das Spiel zu kontrollieren und keine weiteren Gegentore zuzulassen. Trotz einiger vielversprechender Offensivaktionen auf beiden Seiten blieb das zweite Tor des Spiels aus.

In den letzten Minuten der Partie spitzte sich die Lage nochmals zu. Petersdorf II geriet in der 90. Minute in Unterzahl, als Lan Lovrencec nach einer zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte Gratwein-Straßengel II die Situation nicht nutzen und das Abwehrbollwerk von Petersdorf II durchbrechen.

Nach der Nachspielzeit ertönte schließlich der Schlusspfiff und Petersdorf II durfte sich über einen hart erkämpften Heimsieg freuen. Dieser Erfolg sicherte ihnen wertvolle Punkte in der 1. Klasse Mitte B und ließ die Fans jubeln - man ist ausgezeichnet in die neue Saison gestartet.

Der knappe 1:0-Sieg spiegelt den engen Verlauf des Spiels wider, in dem beide Mannschaften ihr Bestes gaben. Während Petersdorf II durch den frühen Treffer von Rok Gruskovnjak den entscheidenden Vorteil erzielte, bewies Gratwein-Straßengel II Kampfgeist und Einsatzwillen bis zur letzten Minute. Trotz des knappen Ergebnisses hat das Heimteam gezeigt, dass sie in dieser Saison ernstzunehmende Gegner sind.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Petersdorf II : Gratwein-Straßenge - 1:0 (1:0)

19 Rok Gruskovnjak 1:0

