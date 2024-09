Unterpremstätten II bezwingt Feldkirchen II - Trainer Degen: "das sind meine Löwen aus Premstätten!"

Details Freitag, 06. September 2024 23:51

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Mitte B konnte SC Foitl Bau Unterpremstätten II die Oberhand über SV Feldkirchen II behalten und einen knappen 3:2-Sieg in Unterzahl einfahren. Nach einem ausgeglichenen Halbzeitstand von 1:1 sicherte sich die Heimmannschaft in der zweiten Hälfte die entscheidenden Tore und setzte sich gegen die Gäste aus Feldkirchen durch. Die Zuschauer bekamen ein spannendes Spiel mit vielen Toren geboten.

Feldkirchen gleicht frühen Rückstand aus - Platzverweis für Keeper Mayer

In den ersten knapp zwanzig Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe. Auf beiden Seiten gab es kleinere Chancen. Die Partie begann beeits nach acht Minuten so richtig Fahrt aufzunehmen: mit einem frühen Führungstor für die Gastgeber von Unterpremstätten II - Felix Paier traf für das Heimteam nach einer tollen Kombination.

In der 19. Minute war es Luca Moser, der nun den Ausgleich erzielte. Nur wenige Minuten später wurde Keeper Julian Mayer mit einer glatt roten Karten wegen Torchancenverhinderung vom PLatz gestellt. Somit war der SCU in Unterzahl und musste seine Spieltaktik komplett ändern. Premstätten agierte nun aus einer gesicherten Abwehr heraus.

Die erste Halbzeit war von einer ausgeglichenen Spielweise beider Teams geprägt, und beide Mannschaften suchten nach Möglichkeiten, sich einen Vorteil zu verschaffen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause beim 1:1, und beide Teams gingen mit der Hoffnung in die Kabinen, das Spiel in der zweiten Hälfte für sich entscheiden zu können.

Spannende zweite Halbzeit mit entscheidenden Toren - nach Rückstand dreht der SCU das Spiel

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls schwungvoll, und in der 48. Minute gingen die Gäste aus Feldkirchen II erneut in Führung. Jannis Wagner war es, der das 1:2 erzielte und die Hoffnung der Gäste auf einen Auswärtssieg nährte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 54. Minute traf Benjamin Vatrac für Unterpremstätten II und stellte den 2:2-Ausgleich her. Der Gastgeber zeigte nun einen tollen Kampf und bäumte sich weiterhin auf.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften alles daran setzten, den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 59. Minute war es schließlich David Neumann, der das Tor des Tages erzielte und Unterpremstätten II mit 3:2 in Führung brachte. Dieses Tor sollte sich als entscheidend erweisen, da die Gäste aus Feldkirchen II in der verbleibenden Zeit keine Antwort mehr fanden.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen beider Teams geprägt, wobei Unterpremstätten II versuchte, die Führung zu verteidigen, und Feldkirchen II alles daran setzte, noch einmal zurückzukommen. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb es jedoch beim 3:2, und die Heimmannschaft konnte einen wichtigen Sieg in der 4. Runde der 1. Klasse Mitte B feiern.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem Heimsieg für SC Foitl Bau Unterpremstätten II, die sich durch eine starke zweite Halbzeit und entscheidende Tore von Benjamin Vatrac und David Neumann durchsetzten. Für Feldkirchen II war es eine bittere Niederlage, da sie sich trotz einer äußerst engagierten Leistung geschlagen geben mussten.

Stimme zum Spiel

Philipp Degen, Trainer Premstätten

„Es war ein umkämpftes und wirklich tolles Spiel, und ich möchte ein großes Kompliment an Feldkirchen aussprechen. Auch sie haben alles gegeben und sich kämpferisch stark präsentiert. Die rote Karte war für mich fragwürdig – aber das ist halt Teil des Spiels, und wir müssen damit umgehen.

Diese Entscheidung zwang mich dazu, unsere Taktik komplett zu ändern, was eine große Herausforderung darstellte. In der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen, den Sieg unbedingt zu holen, und obwohl wir gleich nach der Pause in Rückstand gerieten, begann dann der echte Fight.

Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Die Leistung, die sie heute gezeigt haben, war bemerkenswert. Für mich sind sie die Löwen von Premstätten – ein Team, das sich durch Kampfgeist und Engagement auszeichnet. Es war ein tolles Spiel von beiden Teams an diesem Abend, und ich bin stolz darauf, wie wir uns unter diesen schwierigen Bedingungen zurückgekämpft haben.“

Aufstellungen:

SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Julian Mayer, Lorenz Christoph Kürbisch (K), Dzejlan Ramic, Dominique Kratzer, Alexander Wolf, Clemens Berndl, Felix Paier, David Neumann, Jannis Wagner, Felix Carstensen, Nico Leon Lackner

Ersatzspieler: Tobias Belohlavek, Lorenz Kopp, David Gepp, Nuno Messner, Lucas Joel Witte, Kilian Forstinger

Trainer: Philipp Degen

- Feldkirchen: Ismar Hadzic, Sebastian Matteo Weiland (K), Noa Tomesic, Michael Nacu, Esmir Zahirovic, Luca Moser, Elias Moser, Kenan Kanuric, Raphael Koval, Benjamin Vatrac, Benjamin Gebhard Kraker

Ersatzspieler: Caleb Ayomide Aribisala Ogwu, Isa Babujev, Elton Zhitija, Lorenz Stubenrauch

Trainer: Zlatko Stojadinovic Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Unterprem. II : Feldkirchen II - 3:2 (1:1)

59 David Neumann 3:2

54 Benjamin Vatrac 2:2

48 Jannis Wagner 2:1

19 Luca Moser 1:1

8 Felix Paier 1:0

