Spannendes Remis zwischen SV Andritz II und FC Fernitz-Mellach

In einem hart umkämpften Spiel der 1. Klasse Mitte B endete die Begegnung zwischen dem SV Andritz II und dem FC Fernitz-Mellach mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an großen Einsatz, doch erst in der zweiten Halbzeit fielen die Tore. Tobias Göttlich brachte die Gäste in Führung, bevor Simone Riccardo Saccon für die Hausherren ausgleichen konnte.

In der Woche hat man das offizielle Foto der 2. Mannschaft von Andritz veröffentlicht.

Erste Halbzeit ohne Tore - los war trotzdem was

Das Spiel startete mit hohem Tempo, und beide Teams versuchten, frühzeitig Akzente zu setzen. Bereits in der 13. Minute gab es einen Dämpfer für den SV Andritz II, als ein verletzungsbedingter von Wechsel von Dominik Barasandeh nötig wurde. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht entmutigen und erspielten sich weiterhin Chancen. In der 22. Minute verfehlte ein guter Abschluss jedoch knapp das Tor.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte der SV Andritz II mehrere Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Ein Abschlusse durch Plaschg in der 33. Minute brachten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Auch Schönbacher konnte in der 40. Minute eine Kopfballchance nicht verwerten, und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Zwei Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste aus Fernitz-Mellach stark aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute hatte Shala die große Chance, alleine vor dem Torhüter, scheiterte jedoch knapp. Nun setzten die Gäste ihre Druckphase fort, ohne jedoch zunächst zählbares herauszuholen.

In der 60. Minute zeigte der SV Andritz II eine schöne Kombination, doch Plaschg verfehlte das Ziel. Kurz darauf, in der 67. Minute, nutzte Tobias Göttlich eine Gelegenheit mit seinem ersten Ballkontakt und brachte den FC Fernitz-Mellach mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte die Hausherren unter Zugzwang, die nun alles daran setzen mussten, den Ausgleich zu erzielen.

Nur eine Minute später, in der 68. Minute, unternahm Hassanin einen Distanzschuss, der jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte. In der 79. Minute kam es dann zum erlösenden Ausgleich für den SV Andritz II: Nach einem Eckball landete der Ball erneut vor den Füßen von Simone Riccardo Saccon, der zum 1:1 traf. Die Freude war groß, und die Hausherren schöpften neue Hoffnung.

In den letzten Minuten der Partie drängten beide Mannschaften auf den Siegtreffer, doch es blieb beim 1:1-Endstand. Der Schlusspfiff besiegelte das Unentschieden, und beide Teams konnten sich über einen hart erkämpften Punkt freuen.

Insgesamt war es ein spannendes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Der SV Andritz II zeigte eine starke kämpferische Leistung und bewies Moral, indem sie den Rückstand aufholten. Auch der FC Fernitz-Mellach überzeugte mit einer engagierten Vorstellung und verdiente sich den Punkt. Beide Mannschaften können aus diesem Spiel positive Aspekte mitnehmen und werden sicherlich in den kommenden Spielen weiter um Punkte kämpfen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Andritz II : Fernitz-Mellach - 1:1 (0:0)

79 Simone Riccardo Saccon 1:1

67 Tobias Göttlich 0:1

