SV Justiz Graz sichert sich knappen Auswärtssieg bei Stattegg United

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel der 1. Klasse Mitte B setzte sich SV Justiz Graz mit 2:1 gegen Stattegg United durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen alle Tore, wobei die Gäste aus Graz zwei Treffer erzielten und damit letztlich als Sieger vom Platz gingen. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, aber letztlich konnte SV Justiz Graz ihre Führung erfolgreich verteidigen.

Frühe Führung für SV Justiz Graz - dann der Ausgleich

Die Partie begann mit einem schnellen Treffer für die Gäste. Bereits in der 9. Minute nutzte Felix Pelz eine Unsicherheit in der Abwehr von Stattegg United und brachte sein Team mit einem platzierten Treffer in Führung. Dieser frühe Rückstand setzte die Heimmannschaft unter Druck und sie mussten nun mehr in die Offensive investieren.

Stattegg United zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und versuchte, das Spielgeschehen wieder in die eigene Hand zu nehmen. Ihre Bemühungen wurden in der 32. Minute belohnt, als Willi Sonnleitner eine Hereingabe präzise verwandelte und den Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Das Spiel war nun wieder offen und die Zuschauer durften sich auf eine spannende Restspielzeit freuen.

Gäste stellen die Weichen auf Sieg

Doch die Freude über den Ausgleich sollte nicht lange währen. Nur wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff schlug SV Justiz Graz erneut zu. In der 41. Minute war es Jochen Stadler, der nach einer schönen Kombination den Ball im Netz versenkte und somit sein Team wieder in Führung brachte. Stattegg United musste erneut einem Rückstand hinterherlaufen, was ihre Aufgabe nicht leichter machte.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber alles, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Sie erhöhten den Druck und erspielten sich einige gute Möglichkeiten, doch die Defensive von SV Justiz Graz hielt stand. Trotz der intensiven Bemühungen von Stattegg United gelang ihnen kein weiterer Treffer. Die Gäste verteidigten ihre knappe Führung geschickt und ließen kaum noch gefährliche Angriffe zu.

Mit dem Schlusspfiff war die Freude bei SV Justiz Graz groß, denn sie hatten es geschafft, drei wichtige Punkte im Auswärtsspiel bei Stattegg United einzufahren. Stattegg United hingegen musste sich trotz einer engagierten Leistung und zahlreicher Chancen mit einer Niederlage abfinden.

Das Endergebnis von 2:1 spiegelt die knappe und umkämpfte Partie wider. Beide Mannschaften zeigten ansprechenden Fußball und lieferten sich ein packendes Duell. Für Stattegg United gilt es nun, die gemachten Fehler zu analysieren und in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein. SV Justiz Graz kann sich über einen weiteren Sieg freuen und hofft, diesen Schwung in die nächsten Partien mitzunehmen.

1. Klasse Mitte B: Stattegg United : SV Justiz Graz - 1:2 (1:2)

41 Gerin Jochen Stadler 1:2

32 Willi Sonnleitner 1:1

9 Felix Pelz 0:1

