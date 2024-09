SC Medialine Seiersberg dreht das Spiel bei Good Vibes Rein

Details Montag, 09. September 2024 14:13

In einem torreichen und hart umkämpften Match der 1. Klasse Mitte B setzte sich der SC Medialine Seiersberg mit einem 4:2-Sieg gegen TuS Good Vibes Rein II durch. Das Spiel begann mit einem frühen Treffer der Gastgeber, doch die Gäste aus Seiersberg bewiesen Kampfgeist und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Die Zuschauer erlebten ein ausgezeichnetes Spiel mit zahlreichen Toren und Wendungen im Spielverlauf.

Früher Treffer für die Hausherren - zur Pause steht es 1:1

Bereits in der 7. Minute gelang TuS Good Vibes Rein II der erste Treffer des Spiels. Paul Rauscher nutzte eine Gelegenheit eiskalt und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck, doch SC Medialine Seiersberg ließ sich davon nicht beirren und arbeitete sich allmählich zurück ins Spiel.

In der 38. Minute war es dann soweit: Stefan Thomann erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1 für SC Medialine Seiersberg. Mit diesem Tor ging es auch in die Halbzeitpause, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen. Beide Teams agierten offensiv, es war umkämpft, aber absolut fair. Schiedsrichter Bejtush zeigte keine einzige Verwarnung.

Wendungen in der zweiten Halbzeit - zunächst führt Rein, dann dreht der Gast das Spiel

Nach der Pause nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. In der 69. Minute brachte Michael Rückschloss TuS Good Vibes Rein II erneut in Führung. Mit einem gezielten Schuss per Elfmeter zum 2:1 schien er die Weichen auf einen Heimsieg zu stellen. Doch die Antwort von SC Medialine Seiersberg ließ nicht lange auf sich warten.

In der 74. Minute erzielte Attila Jurcsak den erneuten Ausgleich zum 2:2. Dieser Treffer war der Beginn einer furiosen Schlussphase, in der die Gäste ihre Qualität unter Beweis stellten. In der 83. Minute brachte Maximilian Steinkellner SC Medialine Seiersberg erstmals in Führung. Sein Treffer zum 3:2 stellte die Weichen auf Sieg für die Gäste.

Den Schlusspunkt setzte Jakob Hofer in der 87. Minute mit dem Tor zum 4:2. Damit besiegelte er den Sieg für SC Medialine Seiersberg und ließ das Team jubeln. Trotz der Bemühungen von TuS Good Vibes Rein II konnten sie das Blatt nicht mehr wenden, und das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste aus Seiersberg.

Die Zuschauer erlebten ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren und spannenden Momenten. SC Medialine Seiersberg bewies in diesem Spiel starke Nerven und Kampfgeist und konnte sich am Ende über drei wieitere Punkte freuen. Die junge Mannschaft aus Rein wird in dieser Saison noch ihre Siege einfahren, in diesem Spiel war die routinierte Mannschaft des Gegners am Ende überlegen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Rein II : Seiersberg - 2:4 (1:1)

87 Jakob Hofer 2:4

83 Maximilian Steinkellner 2:3

74 Attila Jurcsak 2:2

69 Michael Rückschloss 2:1

38 Stefan Thomann 1:1

7 Paul Maria Christian Rauscher 1:0



