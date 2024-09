Dank Schönet-Doppelpack klettert SC Seiersberg in Top-Spiel an die Tabellenspitze

Details Freitag, 13. September 2024 21:29

Der SC Seiersberg konnte im Top-Spiel der fünften Runde gegen den SV Tobelbad einen klaren 2:0-Sieg einfahren. In einem spannenden Match der 1. Klasse Mitte B setzten sich die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit entscheidend ab. Fabio Schönet wurde zum Matchwinner und glänzte mit zwei Treffern. Trotz einer Gelb-Roten Karte in der zweiten Halbzeit konnte der SC Seiersberg die Führung souverän verteidigen, den vierten Saisonsieg feiern und den Gegner an der Tabellenspitze ablösen.

Schönet schnürt Doppelpack

Das Spiel begann mit einem schnellen Angriff der Gastgeber. In der 12. Minute zeigte der SC seine Offensivstärke, als Dorian Derler den Ball in die Mitte spielte und Fabio Schönet das Leder ins linke Kreuzeck schoss. Dies brachte die Hausherren früh mit 1:0 in Führung.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Seiersberg am Drücker. In der 32. Minute bot sich eine riesige Chance zur Führungserhöhung, als den Gastgebern ein Elfmeter zugesprochen wurde. Kapitän Marcel Cepin trat an, scheiterte jedoch an SV-Torhüter Daniel Schober, der mit einer starken Parade den Penalty entschärfte.

Die Gäste kamen in der 42. Minute gefährlich vor das Seiersberger Tor. Ein Freistoß von Tobelbad wurde abgefälscht, doch Torhüter Patrick Glawischnig zeigte eine starke Parade und klärte den Ball zur Ecke. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Nach einem präzisen Pass von Beis Parlic versenkte abermals Schönet den Ball im linken Eck und sorgte für eine komfortable Pausenführung der Heimischen.

Neuer Tabellenführer nur noch zu zehnt

Die zweite Hälfte begann mit einem Doppeltausch beim SV Tobelbad, der seine Offensivbemühungen verstärken wollte. Trotz der frischen Kräfte auf dem Platz konnten die Gäste jedoch keine zwingenden Torchancen kreieren. In der 72. Minute musste Seiersberg einen Rückschlag hinnehmen, als Leonhard Armbruster nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah. Die Hausherren mussten die letzten 18 Minuten in Unterzahl bestreiten.

Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es Tobelbad nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Die SC-Abwehr stand sicher und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu. Die Gastgeber konzentrierten sich auf ihre Defensivarbeit und verteidigten die Führung mit großem Einsatz.

Die Zeit verstrich und der SV Tobelbad fand kein Mittel gegen die kompakt stehende Seiersberger Abwehr. Nach 90 Minuten war der Sieg der Gastgeber perfekt, und die Mannschaft durfte sich über drei verdiente Punkte freuen. Der Endstand von 2:0 spiegelte die engagierte Leistung des SC Seiersberg wider, der insbesondere in der ersten Halbzeit durch seine Offensivaktionen beeindruckte.

1. Klasse Mitte B: Seiersberg : Tobelbad - 2:0 (2:0)

45 Fabio Schönet 2:0

11 Fabio Schönet 1:0

