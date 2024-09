SV Justiz Graz bezwingt Petersdorf II mit knappen 1:0-Sieg - Gästekeeper Kovacs als Spielverderber

Details Samstag, 14. September 2024 21:36

Der SV Justiz Graz konnte in einem knappen Duell gegen Petersdorf II einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg verbuchen. Das einzige Tor des Abends erzielte Julian Sommerauer in der ersten Halbzeit. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel bis zum Ende eng und spannend. Der Sieg bringt dem SV Justiz Graz wichtige Punkte in der 1. Klasse Mitte B.

Der goldene Treffer

Das Spiel begann mit einer frühen Möglichkeit für den SV Justiz Graz. Bereits in der sechsten Minute hatte Felix Pelz die Chance zur Führung für die Gastgeber, doch der Schuss verfehlte das Kreuzeck nur knapp. Kurz darauf, in der 13. Minute, folgte ein weiterer Lattenkracher von Daniel Simunovic, der somit ebenso fast die Führung für das Heimteam erzielt hätte. Beide Teams spielten mit hohem Einsatz, aber es war der SV Justiz Graz, der die ersten Akzente setzte.

Die Gäste aus Petersdorf hatten ebenfalls ihre Momente, doch in der 27. Minute kam Kapitän Sommerauer des SV Justiz Graz zu einer Kopfballchance im Strafraum, die jedoch nicht in ein Tor umgemünzt werden konnte. Die Abwehr von Petersdorf II stand zunächst sicher, zeigte sich aber im Laufe der ersten Halbzeit immer wieder anfällig für die Angriffe des Heimteams.

In der 28. Minute gelang es dann dem SV Justiz Graz, das verdiente 1:0 zu erzielen. Nach einem gut vorgetragenen Angriff über die linke Seite war es Julian Sommerauer, der zentral vor dem Tor eiskalt verwertete. Die Freude über das Führungstor war groß, und der SV Justiz Graz setzte weiter nach. In der 30. Minute hätte beinahe ein gegnerischer Verteidiger das zweite Tor für die Heimmannschaft erzielt, doch der Schuss ging knapp am langen Eck vorbei.

Weitere Chancen - am Ende bleibt es beim Heimsieg

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der Torhüter von Petersdorf II, Ernö Kovacs, als wahrer Rückhalt für sein Team. In der 56. Minute folgte eine gute Passstaffete des SV Justiz Graz, doch Simunovic kam einen Schritt zu spät an der zweiten Stange. Kurz darauf, in der 60. Minute, setzte Simunovic einen Freistoß gekonnt in Richtung Tor, aber der Torhüter von Petersdorf II konnte erneut glänzend parieren.

Das Spiel wurde in der Folgezeit intensiver. In der 69. Minute brachte Pitner einen kraftvollen Schuss aufs Tor, doch wieder war der Torhüter der Gäste zur Stelle. Nur zwei Minuten später, in der 71. Minute, sorgte ein Angriff über die rechte Seite für Aufregung. Ein Stangelpass ermöglichte Lipp einen vermeintlich leichten Abschluss, der jedoch vom Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde.

Die Gastgeber drängten weiter auf das zweite Tor, aber der Torhüter von Petersdorf II verhinderte in der 74. Minute mit einer weiteren sensationellen Parade den Ausbau der Führung. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, musste das Spiel aufgrund einer Verletzung bei der Gastmannschaft unterbrochen werden. Nach einer kurzen Pause konnte das Spiel fortgesetzt werden, und die Nachspielzeit betrug eine Minute.

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter schließlich das Spiel, und der SV Justiz Graz konnte einen wichtigen 1:0-Sieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte sich auf ihre Defensive und den Torschützen Julian Sommerauer verlassen, um die drei Punkte zu sichern.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Justiz Graz : Petersdorf II - 1:0 (1:0)

28 Julian Sommerauer 1:0

