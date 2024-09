SC Seiersberg feiert 4:2-Auswärtssieg

In einer Begegnung der 1. Klasse Mitte B setzte sich der SC Seiersberg mit einem verdienten 4:2-Auswärtssieg gegen Schöcklland United II durch. Von Beginn an dominierte der Gast aus Seiersberg das Geschehen und ging früh in Führung.

Seiersberger Blitzstart

Bereits in der ersten Minute sorgte Dorian Derler für einen perfekten Start der Gäste. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von Schöcklland United keine Chance und brachte Seiersberg mit 1:0 in Führung. Die Heimmannschaft wirkte vom frühen Rückstand sichtlich geschockt und benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden.

In der 14. Minute erhöhte Fabio Schönet auf 2:0 für die Gäste. Erneut war die Defensive von Schöcklland nicht auf der Höhe, und Schönet nutzte die Unordnung im Strafraum eiskalt aus. Die Seiersberger dominierten das Spielgeschehen weiterhin und ließen den Hausherren kaum Raum für eigene Angriffe.

Die Heimmannschaft hatte ihre erste nennenswerte Chance in der 25. Minute, doch der SC-Torwart konnte den Schuss abwehren und zur Ecke klären. Auf der anderen Seite vergab Seiersbergs Jurcsak in der 26. Minute eine gute Gelegenheit, als er den Ball über das Tor schoss. Mit einer verdienten 2:0-Führung für SC Seiersberg ging es in die Halbzeitpause.

4 Tore im zweiten Durchgang

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Seiersberg blieb die dominierende Mannschaft und erhöhte in der 50. Minute erneut durch Fabio Schönet auf 3:0. Nach einer präzisen Ecke von Maximilian Puchmüller köpfte Schönet den Ball unhaltbar ins lange Eck.

In der 68. Minute keimte bei Schöcklland kurz Hoffnung auf, als Alan Hamaazeez auf 1:3 verkürzte. Obwohl der Treffer vermutlich aus einer Abseitsposition erzielt wurde, erkannte der Schiedsrichter das Tor an. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten.

Zehn Minuten später stellte Stefan Thomann den alten Abstand wieder her. Nach einem herausragenden 40-Meter-Pass von Marcel Cepin nahm Thomann den Ball perfekt an und traf ins lange Eck zum 4:1 für Seiersberg.

Schöcklland United gab sich jedoch nicht auf und konnte in der 87. Minute durch Marco Hassler auf 2:4 verkürzen. Hassler verwandelte einen Elfmeter sicher, nachdem zuvor ein Foulspiel im Strafraum geahndet worden war.

Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für eine Aufholjagd und das Spiel endete mit einem verdienten 4:2-Sieg für den SC Seiersberg. Trotz einer engagierten Leistung in der zweiten Halbzeit konnte Schöcklland United II die dominante Vorstellung der Gäste nicht entscheidend gefährden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SAM (2580 Bonuspunkte)

1. Klasse Mitte B: Schöcklland Utd II : Seiersberg - 2:4 (0:2)

89 Marco Hassler 2:4

80 Stefan Thomann 1:4

71 Alan Hamaazeez 1:3

53 Fabio Schönet 0:3

16 Fabio Schönet 0:2

1 Dorian Derler 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SAM mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.