SV Tobelbad schickt Nachzügler mit 7:1-Packung auf den Heimweg

Der SV Tobelbad hat in der 6. Runde der 1. Klasse Mitte B gegen den SV Union Liebenau II ein klares Zeichen gesetzt und einen deutlichen 7:1-Sieg eingefahren. Schon zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 4:0 und ließen in der zweiten Halbzeit nicht nach. Besonders Sandro Krainz und Philipp-Curd Semlitsch glänzten mit mehreren Treffern.

Tobelbad mit frühem Doppelschlag

Gleich zu Beginn der Partie übernahm der SV Tobelbad die Kontrolle. In der 10. Minute sorgte Philipp-Curd Semlitsch für die Führung, nachdem er von Sandro Krainz im Strafraum bedient wurde und souverän unten links einschoss. Nur zwei Minuten später war es Krainz, der nach einer Ecke von Semlitsch per Kopf das 2:0 erzielte.

Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten den Druck der Hausherren nicht standhalten. In der 20. Minute versuchte Anid Sarajlic sein Glück aus dem Sechzehner, doch sein Schuss ging weit am Tor vorbei. Tobelbad blieb weiterhin gefährlich und erhöhte in der 40. Minute durch einen schönen Treffer von Krainz, der einen langen Diagonalball von Semlitsch stark annahm und durch die Beine von Gästekeeper Ledion Cervadiku traf.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Tobelbad durch ein unglückliches Eigentor von Jonas Zwischenbrugger nach einer Ecke auf 4:0. Die erste Halbzeit endete somit mit einer klaren Führung für die Gastgeber, die das Spielgeschehen dominierten.

Krainz und Semlitsch glänzen auch in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit ließ Tobelbad nicht nach. In der 47. Minute war es erneut Philipp-Curd Semlitsch, der nach einem Freistoß von halblinker Position den Ball stark unten links verwandelte und somit auf 5:0 erhöhte. Die Gäste zeigten nur wenig Gegenwehr und Tobelbad nutzte die sich bietenden Chancen konsequent aus.

In der 62. Minute war es wieder Krainz, der nach einer Vorlage von Dennis Meskin ohne Bedrängnis in den Sechzehner zog und ins kurze Eck einschoss. Damit war das halbe Dutzend voll und Krainz feierte seinen Dreierpack. Nur wenige Minuten später hatte Adin Muratovic die Chance auf den Ehrentreffer, doch sein Schuss ging nur an die Latte.

In der 76. Minute setzte Sandro Krainz seinen Viererpack und erzielte mit einem wuchtigen Freistoß das 7:0. Der Gästekeeper sah dabei nicht gut aus, da der Ball ihm durch die Beine ging. Trotz des klaren Rückstands kämpfte der Tabellenvorletzte weiter und wurde in der 82. Minute belohnt. Jochen Malli erzielte nach einem Fehler in der Tobelbader Defensive den Ehrentreffer zum 7:1, indem er Torwart Noah Weger überlupfte.

In den Schlussminuten hatte Tobelbad noch mehrere Chancen, darunter einen Doppelpass zwischen Sandro Krainz und Philipp-Curd Semlitsch, der jedoch vom Gästetorwart pariert wurde. Nach 92 Minuten beendete Schiedsrichter Smolej die Partie, und der SV Tobelbad feierte einen 7:1-Kantersieg. Die Tobalbader zeigten eine beeindruckende Leistung und festigten ihre Position im Spitzenfeld der Tabelle.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (6365 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.