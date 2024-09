"Festung" Unterpremstätten - Reserve feiert knappen Sieg gegen SV Justiz Graz

Details Sonntag, 22. September 2024 16:53

In einer spannenden Partie der 1. Klasse Mitte B triumphierte der SC Foitl Bau Unterpremstätten II mit 2:1 gegen den SV bm3 GmbH Justiz Graz. Die jungen Hausherren gingen früh in Führung und bauten diese in der zweiten Halbzeit aus, doch die Gäste machten es mit einem späten Anschlusstreffer noch einmal spannend. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für den Ausgleich, und Unterpremstätten II konnte drei weitere Punkte einfahren.

Unterpremstätten II geht in Führung - zur Pause steht es 1:0

Die Begegnung begann mit viel Einsatz und Tempo von beiden Seiten. Bereits in der 24. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln. Dominique Kratzer nutzte seine Chance und erzielte das 1:0 für den SC Foitl Bau Unterpremstätten II. Mit diesem Treffer übernahm Unterpremstätten II die Kontrolle über das Spiel und drängte weiter auf das gegnerische Tor, während SV Justiz Graz Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Die restliche erste Halbzeit blieb ohne weitere Tore, obwohl beide Teams Chancen hatten. Unterpremstätten II verteidigte kompakt und ließ wenig zu, während die Gäste weiterhin nach einer Lücke suchten, um den Ausgleich zu erzielen. Mit dem 1:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel erwischte Unterpremstätten II den besseren Start. In der 52. Minute war es David Neumann, der für die Hausherren das 2:0 markierte. Neumann setzte sich gekonnt durch und ließ dem Torwart der Gäste keine Chance. Mit diesem Treffer schien die Partie zugunsten von Unterpremstätten II entschieden zu sein, doch die Gäste aus Graz gaben sich noch nicht geschlagen.

In der 75. Minute konnte der SV bm3 GmbH Justiz Graz schließlich den Anschlusstreffer erzielen. Wolfgang Wieser traf zum 2:1 und brachte sein Team wieder zurück ins Spiel. Der Treffer sorgte für neue Energie bei den Gästen, die nun alles daran setzten, noch den Ausgleich zu erzielen. Unterpremstätten II sah sich in den letzten Minuten des Spiels einem wütenden Angriffsdruck gegenüber, doch die Abwehr hielt stand.

Die letzten Minuten waren geprägt von hektischen Szenen und einigen Chancen auf beiden Seiten. Dennoch gelang es dem SV Justiz Graz nicht mehr, das entscheidende Tor zu erzielen. Mit einem Schlusspfiff in der 90. Minute endete das Spiel und die Hausherren konnten einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg feiern.

Der Erfolg gegen den SV bm3 GmbH Justiz Graz sichert dem SC Foitl Bau Unterpremstätten II wichtige Punkte in der Tabelle und zeigt die kämpferische Stärke des Teams. Die Gäste hingegen müssen sich trotz einer starken Schlussphase mit der Niederlage abfinden und ihre Lehren aus diesem Spiel ziehen.

Stimme zum Spiel:

Philipp Degen, Trainer des SC Unterpremstätten

"Zunächst einmal muss ich meiner jungen Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Das war heute ein wirklich tolles Spiel, in dem sie ihre Qualität unter Beweis gestellt haben. Es ist beeindruckend, wie viel Leidenschaft und Einsatz diese jungen Spieler an den Tag legen. Sie haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft und sich keine Sekunde ausgeruht. Aber auch der Gegner hat sich diesen Respekt verdient – läuferisch extrem stark und mit einer tollen Moral. Justiz hat nie aufgegeben, selbst als es für sie schwierig wurde, haben sie weiter Druck gemacht und versucht, ins Spiel zurückzufinden. Das zeigt, dass wir es heute mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun hatten.

Für uns war das Duell zwischen unseren jungen Spielern und den Routiniers des Gegners eine interessante Ausgangslage. Es hat gezeigt, dass Erfahrung allein nicht immer den Ausschlag gibt – manchmal ist es die Energie und der Wille, die am Ende den Unterschied machen. Besonders in der heißen Schlussphase wurde das deutlich: Der Druck nahm zu, aber meine Jungs haben die Nerven behalten und das Spiel über die Zeit gebracht. Das war eine reife Leistung, auf die wir stolz sein können.

Dass die 'Festung Unterpremstätten' weiterhin steht, ist natürlich ein großer Erfolg für uns. Es ist nicht leicht, hier zu bestehen, und es ist schön zu sehen, dass unsere harte Arbeit auf dem Platz Früchte trägt. Ich bin sehr glücklich mit der Entwicklung dieses Teams und es macht mir große Freude, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Wir haben noch viel Potenzial, und ich bin sicher, dass wir gemeinsam weiter wachsen werden."

Aufstellungen:

SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Constantin Lorber, Lorenz Christoph Kürbisch (K), Dzejlan Ramic, Dominique Kratzer, Alexander Wolf, Clemens Berndl, David Neumann, Philipp Marinoiu, Jannis Wagner, Felix Carstensen, Nico Leon Lackner

Ersatzspieler: Tobias Belohlavek, Yannick Halvax, David Gepp, Lorenz Kopp, Nuno Messner, Felix Paier

Trainer: Philipp Degen

- SV bm3 GmbH Justiz Graz: Dominikus Weleba, Andreas Bucher, Marko Anusic, Michael Lieb, Felix Pelz, Gerin Jochen Stadler, Bernhard Huttmann, Niklas Poss, Marco Kalinic, Wolfgang Wieser, Julian Sommerauer (K)

Ersatzspieler: Lorenz Aichinger, Franz Hartmann, Matthias Bucher, Daniel Simunovic, Christian Zand, Jörg Urthaler

Trainer: Jürgen Rossmann

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Unterprem. II : SV Justiz Graz - 2:1 (1:0)

75 Wolfgang Wieser 2:1

52 David Neumann 2:0

24 Dominique Kratzer 1:0

