Zwei Platzverweise - FC Fernitz-Mellach gewinnt bei TuS Good Vibes Rein II mit 3:0

Details Sonntag, 22. September 2024 22:15

In einem Aufeinandertreffen der 1. Klasse Mitte B setzte sich der FC Fernitz-Mellach klar mit 3:0 gegen die Gastgeber von TuS Good Vibes Rein II durch. Trotz eines engagierten Starts und zahlreicher Chancen konnte die Heimmannschaft keine Treffer erzielen und musste sich am Ende geschlagen geben. Insbesondere die Disziplinlosigkeit auf Seiten von TuS Rein II spielte den Gästen in die Karten, die die Gelegenheiten konsequent nutzten.

Trainer Mörk profitierte auch von einer tollen Leistung seines Keepers

Fernitz-Mellach geht in Führung - 1:0 zur Pause für die Gäste

Von Beginn an zeigte der FC Fernitz-Mellach seine Ambitionen und setzte TuS Rein II unter Druck. In der 29. Minute fiel schließlich das erste Tor für die Gäste. Lirim Krasniqi nutzte eine Gelegenheit und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Trotz dieses frühen Rückschlags versuchte TuS Rein II, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive von Fernitz-Mellach blieb standhaft.

Das Spiel verlief weiterhin hart umkämpft, doch beide Teams konnten bis zur Halbzeit keine weiteren Treffer erzielen. Die Gastgeber gingen mit einem knappen Rückstand in die Pause und hofften, in der zweiten Halbzeit das Blatt wenden zu können.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit - zwei Platzverweise und zwei weitere Treffer

Nach der Pause kam TuS Rein II mit neuem Elan aus der Kabine. In der 71. Minute verpasste die Heimmannschaft jedoch eine wichtige Chance zum Ausgleich, als der Torhüter von Fernitz-Mellach eine weitere glänzende Parade zeigte. Kurz darauf, in der 79. Minute, musste TuS Rein II einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Tim Bezjak sah nach Torraub die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen.

Dieser Platzverweis erwies sich als Wendepunkt im Spiel. FC Fernitz-Mellach nutzte die numerische Überlegenheit schnell aus. In der 81. Minute erhöhte Lukas Cermak nach einem Abpraller auf 2:0 für die Gäste. Nun erhielt auch Lukas Strohhäusl nach Kritik die Gelb-Rote Karte, was das Team weiter schwächte.

Nur fünf Minuten später besiegelte Christopher Galli mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig den Sieg für den FC Fernitz-Mellach.

TuS Rein II kämpfte weiterhin tapfer und versuchte, wenigstens einen Ehrentreffer zu erzielen. In der 83. Minute scheiterten sie jedoch erneut im 1-gegen-1-Duell mit dem Torhüter Peter Cermak von Fernitz-Mellach. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 3:0-Erfolg für den FC Fernitz-Mellach.

Dieses Spiel zeigte deutlich die Effizienz und Disziplin des FC Fernitz-Mellach, während TuS Rein II an diesem Tag nicht in der Lage war, ihre zahlreichen Chancen zu nutzen und in Unterzahl defensiv stabil zu bleiben. Die beiden Platzverweise für die Heimmannschaft trugen letztlich maßgeblich zur Niederlage bei und verdeutlichten die Herausforderungen, denen sich die junge Mannschaft von TuS Rein II in dieser Partie stellen musste.

Statement von Trainer Manuel Mörk (SV Fernitz) nach dem Spiel gegen Rein:

„Das heutige Spiel gegen die junge Mannschaft aus Rein war extrem hitzig, aber genau solche Spiele zeigen, wie weit wir als Team bereits gekommen sind. Unsere Arbeit, die wir in den letzten Wochen im Training geleistet haben, zahlt sich endlich aus. Wir haben ein intensives Match auf hohem Niveau gesehen, in dem beide Teams ihre Chancen hatten. Trotz des Drucks von Rein konnten wir das Spiel weitgehend dominieren und immer wieder Akzente setzen.

Ich bin besonders stolz auf unseren Tormann Peter Cermak, der heute herausragend gehalten hat. Er hat mehrere unglaublich gefährliche Chancen der Reiner Mannschaft pariert und uns damit im Spiel gehalten. Solche Leistungen geben der gesamten Mannschaft einen enormen Rückhalt.

Wir wissen, dass es in dieser Liga keine leichten Gegner gibt, aber wir sind auf einem guten Weg. Es geht Schlag auf Schlag weiter, und wir haben wenig Zeit zum Durchatmen. Doch mit der Leistung, die wir heute gezeigt haben, blicken wir zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben. Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und sind motiviert, weiterhin hart zu arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen."

Aufstellungen:

TuS Good Vibes Rein II: Sebastian Hannes Prettenhofer - Tim Bezjak, Julian Selmeister, David Greimel - Tobias Glawogger, Christopher Jantscher, Timo Meßner, Samuel Berrer, Philipp Nepozitek, Lukas Strohhäusl - Michael Rückschloss (K)

Ersatzspieler: Luca Gerald Markus Schinnerl, Noah Kinzelmann, Florian Draxler, Dominik Strommer, David Stoimaier

Trainer: Thomas Rückschloss

- Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak - Ivan Tomas, Lirim Krasniqi, Marcel Eibl, Hrvoje Martinovic, Matthias Hiebaum - Hasan Krasniqi (K), Bleart Shala, Lukas Pfeifer, Lukas Eisl - Christopher Galli

Ersatzspieler: Kristian Peter Seiner, Simon Wilbacher, Tobias Göttlich, Lukas Cermak, Matthias Lukas

Trainer: Manuel Mörk

