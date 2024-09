SAZ Edelstauden-Frannach II besiegt SV Feldkirchen II mit 3:1- Duell zweier junger Teams

Details Montag, 23. September 2024 18:46

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Mitte B konnte sich SAZ Edelstauden-Frannach II gegen SV Feldkirchen II mit einem 3:1 durchsetzen. Die Partie war von Anfang an von hohem Tempo und viel Spannung geprägt, wobei die Hausherren letztendlich die Oberhand behielten. Luka Orsulic und Gabriel Windisch waren die Helden des Tages für das Heimteam.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Bereits in der 16. Minute konnte Luka Orsulic die Gastgeber SAZ Edelstauden-Frannach II in Führung bringen. Mit einem sehenswerten Treffer setzte er ein erstes Ausrufezeichen in dieser Partie. Die frühe Führung schien die Hausherren zusätzlich zu beflügeln, doch SV Feldkirchen II gab sich keineswegs geschlagen.

In der 29. Minute konnte Kenan Kanuric für die Gäste ausgleichen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Heimelf keine Chance und brachte sein Team zurück ins Spiel. Das Spiel war somit wieder offen und beide Mannschaften lieferten sich einen packenden Kampf um die Vorherrschaft auf dem Platz. Der Halbzeitpfiff ertönte beim Stand von 1:1, was den spannenden Verlauf der ersten 45 Minuten widerspiegelte.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Hausherren, die den besseren Start erwischten. In der 67. Minute konnte Gabriel Windisch SAZ Edelstauden-Frannach II wieder in Führung bringen. Mit einem gekonnten Abschluss sorgte er für das 2:1 und ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln. Der erneute Rückstand setzte SV Feldkirchen II unter Druck, die Gäste mussten nun offensiver agieren, um erneut auszugleichen.

Das Spiel blieb bis zur Schlussphase spannend, doch die Entscheidung sollte erst kurz vor dem Abpfiff fallen. In der 90. Minute machte Luka Orsulic mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar. Mit einem beeindruckenden Schuss besiegelte er den 3:1-Endstand zugunsten von SAZ Edelstauden-Frannach II. Der Schlusspfiff ertönte nach 91 Minuten, und die Hausherren konnten einen verdienten Sieg feiern.

Insgesamt war es eine packende Begegnung mit vielen Höhepunkten und intensiven Momenten. SAZ Edelstauden-Frannach II konnte sich durchsetzen und weitere Punkte sichern. Die Gäste von SV Feldkirchen II kämpften tapfer, mussten sich aber letztendlich geschlagen geben.

1. Klasse Mitte B: SAZ Edelstauden-Frannach II : Feldkirchen II - 3:1 (1:1)

90 Luka Orsulic 3:1

67 Gabriel Windisch 2:1

29 Kenan Kanuric 1:1

16 Luka Orsulic 1:0

