FC Fernitz-Mellach kommt in Fahrt: 3:1 über SAZ Edelstauden-Frannach II

Details Freitag, 27. September 2024 19:46

In einer umkämpften Begegnung der 1. Klasse Mitte B konnte sich der FC Fernitz-Mellach gegen die Gäste von SAZ Edelstauden-Frannach II mit 3:1 durchsetzen. Nach einem ausgeglichenen Start und einem Halbzeitstand von 1:1, entschied das Heimteam die Partie in der zweiten Hälfte für sich. Die Torschützen waren Lirim Krasniqi, Christopher Galli und Tobias Göttlich, die jeweils einen Treffer für den FC Fernitz-Mellach erzielten.

Ein ausgeglichener Beginn und ein schneller Doppelschlag -zur Pause steht es 1:1

Die Partie zwischen dem FC Fernitz-Mellach und SAZ Edelstauden-Frannach II begann ausgeglichen, ohne dass eine Mannschaft in den ersten Minuten dominierte. Das Spiel wurde von beiden Seiten mit viel Engagement geführt.

Erst in der 26. Minute kam es zu einer riesengroßen Chance für den FC Fernitz-Mellach, als Galli und Gratzer nacheinander den gegnerischen Torwart prüften, aber ohne Erfolg. Kurz darauf, in der 28. Minute, gelang den Gästen der erste Treffer der Partie. Luka Orsulic netzte für SAZ Edelstauden-Frannach II ein und stellte die Anzeigetafel auf 0:1.

Die Antwort des FC Fernitz-Mellach ließ nicht lange auf sich warten. Bereits zwei Minuten später, in der 30. Minute, glich Lirim Krasniqi per Distanzschuss zum 1:1 aus und brachte die Heimfans zurück ins Spiel. Trotz weiterer Chancen, wie der von Galli in der 38. Minute, blieb es zur Halbzeit beim Unentschieden.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Fernitz macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit begann mit einer riesigen Chance für die Gäste von SAZ Edelstauden-Frannach II. In der 45. Minute trafen sie jedoch nur den Pfosten und verpassten damit die Führung. Die Gastgeber zeigten sich von diesem Schock unbeeindruckt und übernahmen die Kontrolle.

In der 51. Minute gelang dem FC Fernitz-Mellach die erneute Führung. Christopher Galli setzte sich in einem 1-gegen-1-Duell mit Torwart Posavec durch und schoss das 2:1. Die Führung gab dem Team von Fernitz-Mellach weiteren Auftrieb. Nur wenige Minuten später folgte dann aber eine gute Aktion der Gäste, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb.

Fernitz-Mellach ließ nicht nach und drängte auf die Entscheidung. In der 56. Minute musste der Torwart der Gäste erneut eingreifen und hielt sein Team mit einer Parade im Spiel. Ein weiterer Freistoß für die Gäste in der 53. Minute blieb ebenfalls ohne Torerfolg.

Der Schlusspunkt der Partie wurde dann von Tobias Göttlich gesetzt. In der 80. Minute erzielte er das entscheidende 3:1 für den FC Fernitz-Mellach und sicherte seinem Team damit den Sieg. Trotz einer weiteren guten Aktion der Gäste in der 59. Minute konnten diese das Spiel nicht mehr drehen.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den FC Fernitz-Mellach. Die Heim-Mannschaft konnte sich über einen weiteren Erfolg in der 5. Runde der 1. Klasse Mitte B freuen, während SAZ Edelstauden-Frannach II ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

Trainerstatement von Manuel Mörk (FC Fernitz) nach dem Sieg gegen Edelstauden/Frannach:

„Die erste Halbzeit war insgesamt recht durchwachsen. Es war von beiden Mannschaften ein offenes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Man hat deutlich gemerkt, dass uns einige wichtige Spieler verletzungsbedingt gefehlt haben, was unsere Struktur auf dem Platz beeinträchtigt hat. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen – die Jungs, die da waren, haben alles gegeben und sich voll reingehängt, um diese Lücken zu schließen. Wir waren in vielen Situationen etwas unglücklich und konnten unsere Chancen nicht konsequent genug nutzen.

In der zweiten Halbzeit haben die Jungs dann gezeigt, wozu sie wirklich in der Lage sind. Sie sind hochmotiviert und mit echtem Kämpferherz zurückgekommen. Man hat direkt gespürt, dass sie unbedingt das Spiel drehen wollten. Wir haben mehr Druck nach vorne gemacht, waren aggressiver in den Zweikämpfen und sind als Team aufgetreten. Diese Einstellung hat es uns ermöglicht, das Spiel zunehmend in unsere Richtung zu lenken. Besonders beeindruckt hat mich, wie diszipliniert die Mannschaft trotz der Ausfälle aufgetreten ist und wie geschlossen sie agiert hat.

Es war keine einfache Partie, und wir mussten hart kämpfen, aber am Ende haben wir uns den Sieg absolut verdient. Diese Leistung gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben, und ich bin stolz auf das, was die Mannschaft heute gezeigt hat. Wir müssen an diese Mentalität anknüpfen und weiterhin hart arbeiten, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen.“

Aufstellungen:

Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak - Ivan Tomas, Lirim Krasniqi (K), Marcel Eibl, Hrvoje Martinovic, Matthias Hiebaum - Bleart Shala, Lukas Pfeifer, Lukas Eisl, Manuel Gratzer - Christopher Galli

Ersatzspieler: Kristian Peter Seiner, Manuel Horvat, Simon Wilbacher, Tobias Göttlich, Lukas Cermak, Matthias Lukas

Trainer: Manuel Mörk

- SAZ Spenglerei Niegelhell Edelstauden Frannach II: Marko Posavec - Stefan Mussbacher, Oliver Weiss, Dominik Posch - Tobias Wedenig, Gabriel Windisch (K), Andre Kurzmann, Tobias Stückler - Valdrin Krasniqi, Marijo Orsulic, Luka Orsulic

Ersatzspieler: Dennis Bernhard Schauer

Trainer: Ing. Gerhard Steinegger

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Fernitz-Mellach : SAZ Edelstauden-Frannach II - 3:1 (1:1)

80 Tobias Göttlich 3:1

51 Christopher Galli 2:1

30 Lirim Krasniqi 1:1

28 Luka Orsulic 0:1

