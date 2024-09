Spannendes Duell: SC Seiersberg unterliegt Stattegg United knapp

Im packenden Aufeinandertreffen in der 7. Runde der 1. Klasse Mitte B musste sich der SC Seiersberg den Gästen von Stattegg United mit 1:2 geschlagen geben. Trotz einer engagierten Leistung der Gastgeber konnte Stattegg die drei Punkte dank einer souveränen Abwehrleistung und effizienter Chancenverwertung für sich verbuchen.

Emiohe bringt Gäste in Führung

Das Spiel begann mit hoher Intensität. Bereits in der 10. Minute hatte Stattegg die erste große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Fünf Minuten später gelang den Gästen jedoch der erste Treffer: Benjamin Emiohe brachte United mit einem präzisen Abschluss in Führung.

Der SC Seiersberg zeigte sich nach dem Rückstand kämpferisch und war das spielbestimmende Team. Dennoch blieb Stattegg stets durch Konter gefährlich, wie in der 17. Minute ersichtlich wurde. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, doch der Gäste-Torhüter zeigte mehrfach seine Klasse und hielt seine Mannschaft im Spiel. Besonders bemerkenswert war eine Parade nach einem starken Schuss von Dorian Derler in der 33. Minute.

Ein brutales Foul in der 41. Minute an den Seiersberger Torhüter brachte nur eine gelbe Karte ein, was für Unmut bei den Heimfans sorgte. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber ging es mit dem Stand von 0:1 in die Halbzeitpause.

Später Seiersberger Anschlusstreffer

Nach der Pause drückte der SC Seiersberg sofort auf den Ausgleich. Maximilian Puchmüller verpasste jedoch nur knapp das Tor in der 48. Minute. Die Gäste nutzten hingegen ihre Chancen effizienter und erhöhten in der 50. Minute durch Patrick Rieger auf 2:0. Ein Missverständnis in der Abwehr der Gastgeber führte zu diesem Treffer, als der Torhüter den Pressball verlor und Rieger den Ball gekonnt über den Goalie hob.

In der Folge setzte der SC alles daran, wieder ins Spiel zurückzukommen. Doch der Stattegger Torhüter zeigte erneut seine Klasse und verhinderte in der 65. und 70. Minute mit tollen Paraden einen Anschlusstreffer. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter um jeden Ball.

In der 84. Minute belohnten sich die Seiersberger schließlich für ihren Einsatz. Attila Jurcsak erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 und sorgte für eine spannende Schlussphase. Der SC warf nun alles nach vorne, doch die Stattegger Abwehr hielt dem Druck stand.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff, stand der SC Seiersberg trotz eines beherzten Auftritts ohne Punkte da. Stattegg United konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SAM (2630 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SAM mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.