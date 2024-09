SV Justiz Graz dominiert SV Andritz II bei einem Torfestival am Freitagabend

Details Samstag, 28. September 2024 13:01

In der siebten Runde der 1. Klasse Mitte B trafen der SV Justiz Graz und der SV Andritz II aufeinander. Die Gastgeber präsentierten sich in herausragender Form und ließen den Gästen keine Chance. Am Ende stand ein beeindruckender 9:1-Erfolg für den SV Justiz Graz zu Buche. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 4:0, und auch in der zweiten Halbzeit hielten sie das Tempo hoch.

Einseitige erste Halbzeit -zur Pause führt der Gastgeber mit 4:0

Der SV Justiz Graz begann das Spiel druckvoll und wurde bereits in der 23. Minute belohnt. Gerin Jochen Stadler erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Nur zwei Minuten später legte Daniel Simunovic nach und erhöhte auf 2:0. Die jungen Gäste aus Andritz hatten Mühe, ins Spiel zu finden und wurden immer wieder von den schnellen Angriffen der Heimmannschaft überrumpelt.

In der 26. Minute traf Wolfgang Wieser mit einem Traumtor zum 3:0. Die Überlegenheit des SV Justiz Graz wurde immer deutlicher, und die Abwehr von SV Andritz II hatte alle Hände voll zu tun. Kurz vor der Halbzeit, in der 36. Minute, sorgte Julian Sommerauer für das 4:0 und damit für die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Dominante zweite Halbzeit

Auch nach der Pause ließ der SV Justiz Graz nicht nach. Felix Pelz erzielte in der 53. Minute das 5:0 mit einem sehenswerten Weitschuss. Der Torreigen ging weiter, als Florian Pitner in der 60. Minute nach einer schönen Kombination auf 6:0 erhöhte. Die Gäste hatten dem nichts entgegenzusetzen und fanden kaum noch Entlastung.

In der 73. Minute konnte Gerin Jochen Stadler nach einem Sololauf das 7:0 markieren. Die Zuschauer sahen eine beeindruckende Vorstellung des SV Justiz Graz, der weiterhin keine Gnade zeigte. Matthias Schweighofer traf in der 81. Minute zum 8:0, ehe Felix Pelz in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das 9:0 besorgte.

Kurz vor dem Ende gelang den Gästen dann doch noch der Ehrentreffer. Marc Plaschg erzielte in der 89. Minute mit einem schönen Freistoß das 1:9 aus Sicht des SV Andritz II. Dennoch änderte dieser Treffer nichts mehr an der deutlichen Überlegenheit des SV Justiz Graz, der das Spiel mit einem beeindruckenden 9:1 beendete.

Mit diesem Kantersieg untermauerte der SV Justiz Graz seine Ambitionen in der 1. Klasse Mitte B und sorgte für ein klares Statement. Der SV Andritz II hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, trotzdem holte das Nachwuchsteam der Grazer bereist elf Punkte in der Saison.

1. Klasse Mitte B: SV Justiz Graz : Andritz II - 9:1 (4:0)

89 Marc Plaschg 9:1

83 Felix Pelz 9:0

81 Matthias Schweighofer 8:0

73 Gerin Jochen Stadler 7:0

60 Florian Pitner 6:0

53 Felix Pelz 5:0

36 Julian Sommerauer 4:0

26 Wolfgang Wieser 3:0

25 Daniel Simunovic 2:0

23 Gerin Jochen Stadler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.